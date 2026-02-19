Fótbolti

Reddaði Blikum en þurfti svo að vera í stúkunni

Sindri Sverrisson skrifar
Eva Ýr Helgadóttir varði mark Víkings á síðustu leiktíð en reiknar ekki með að spila í sumar.
Eva Ýr Helgadóttir brást vel við þegar Breiðablik leitaði til hennar í markvarðakrísu fyrir Evrópuleikina við Svíþjóðarmeistara Häcken. Hún var mætt til Svíþjóðar og búin að hita upp þegar henni var svo óvænt tjáð að hún mætti ekki vera í leikmannahópnum.

Eva ákvað að taka Evrópuslaginn með Blikum, sem misst hafa markverði sína frá síðasta ári, en hún varði mark Víkings á síðustu leiktíð. Hún var því skráð í Víking og mistök við skiptin til Breiðabliks urðu til þess að hún varð að sitja í stúkunni gegn Häcken í síðustu viku. Sem betur fer, ef svo má segja, þá stóð þó ekki til að hún yrði aðalmarkvörður í leikjunum.

Í búningnum og búin að hita upp

„Það kom bara upp að félagaskiptin væru ekki komin í gegn. Það klúðraðist eitthvað einhvers staðar svo að ég var ekki lögleg,“ sagði Eva við Vísi og viðurkennir að það hafi verið ansi sérstakt að fá þessar fréttir rétt fyrir leik:

„Já, ég bjóst nú ekki við þessu,“ sagði Eva létt.

„Ég var búin að hita upp, komin í búninginn og var að fara að tylla mér á bekkinn. Þá er ég kölluð til hliðar og upplýst um þetta, og þurfti bara að tylla mér í stúkuna.“

En af hverju var Eva ólögleg? Eyjólfur Héðinsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá Breiðabliki, segir Blika hafa sent inn félagaskiptabeiðni til KSÍ 4. febrúar. KSÍ lagði svo blessun sína yfir Evrópuhópinn sem Breiðablik tilkynnti en átti þó enn eftir að ganga frá skiptunum svo Eva var enn skráð í Víking. Hún sat því í stúkunni í Svíþjóð en Eyjólfur segir að búið hafi verið að greiða úr málinu sama kvöld og því var hún svo sannarlega á bekknum í Kópavogi í gær.

Tekur nú fjölskyldu og ferðalög fram yfir boltann

Hin 18 ára Herdís Halla Guðbjartsdóttir stóð í marki Breiðabliks í báðum leikjunum við Häcken og slapp við meiðsli og rautt spjald, svo aldrei reyndi á að fylla þyrfti hennar skarð. Breiðablik tapaði hins vegar báðum leikjum stórt og einvíginu samtals 11-1, og fer því ekki í undanúrslit keppninnar.

Evrópuleikirnir verði líklega síðasta verkefni Evu á hennar langa ferli, þar sem fyrsti leikur í efstu deild var með Fylki árið 2012. Hún hefur einnig leikið með ÍR, Aftureldingu, Selfossi og Smára en reiknar ekki með að spila í sumar:

„Nei, það held ég nú ekki. Ég er komin með fjölskyldu og langar bara að ferðast frekar eða gera eitthvað annað í sumar.“

Evrópubikar kvenna í fótbolta Breiðablik

