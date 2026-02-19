Reddaði Blikum en þurfti svo að vera í stúkunni Sindri Sverrisson skrifar 19. febrúar 2026 15:00 Eva Ýr Helgadóttir varði mark Víkings á síðustu leiktíð en reiknar ekki með að spila í sumar. vísir/Diego Eva Ýr Helgadóttir brást vel við þegar Breiðablik leitaði til hennar í markvarðakrísu fyrir Evrópuleikina við Svíþjóðarmeistara Häcken. Hún var mætt til Svíþjóðar og búin að hita upp þegar henni var svo óvænt tjáð að hún mætti ekki vera í leikmannahópnum. Eva ákvað að taka Evrópuslaginn með Blikum, sem misst hafa markverði sína frá síðasta ári, en hún varði mark Víkings á síðustu leiktíð. Hún var því skráð í Víking og mistök við skiptin til Breiðabliks urðu til þess að hún varð að sitja í stúkunni gegn Häcken í síðustu viku. Sem betur fer, ef svo má segja, þá stóð þó ekki til að hún yrði aðalmarkvörður í leikjunum. Í búningnum og búin að hita upp „Það kom bara upp að félagaskiptin væru ekki komin í gegn. Það klúðraðist eitthvað einhvers staðar svo að ég var ekki lögleg,“ sagði Eva við Vísi og viðurkennir að það hafi verið ansi sérstakt að fá þessar fréttir rétt fyrir leik: „Já, ég bjóst nú ekki við þessu,“ sagði Eva létt. „Ég var búin að hita upp, komin í búninginn og var að fara að tylla mér á bekkinn. Þá er ég kölluð til hliðar og upplýst um þetta, og þurfti bara að tylla mér í stúkuna.“ En af hverju var Eva ólögleg? Eyjólfur Héðinsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá Breiðabliki, segir Blika hafa sent inn félagaskiptabeiðni til KSÍ 4. febrúar. KSÍ lagði svo blessun sína yfir Evrópuhópinn sem Breiðablik tilkynnti en átti þó enn eftir að ganga frá skiptunum svo Eva var enn skráð í Víking. Hún sat því í stúkunni í Svíþjóð en Eyjólfur segir að búið hafi verið að greiða úr málinu sama kvöld og því var hún svo sannarlega á bekknum í Kópavogi í gær. Tekur nú fjölskyldu og ferðalög fram yfir boltann Hin 18 ára Herdís Halla Guðbjartsdóttir stóð í marki Breiðabliks í báðum leikjunum við Häcken og slapp við meiðsli og rautt spjald, svo aldrei reyndi á að fylla þyrfti hennar skarð. Breiðablik tapaði hins vegar báðum leikjum stórt og einvíginu samtals 11-1, og fer því ekki í undanúrslit keppninnar. Evrópuleikirnir verði líklega síðasta verkefni Evu á hennar langa ferli, þar sem fyrsti leikur í efstu deild var með Fylki árið 2012. Hún hefur einnig leikið með ÍR, Aftureldingu, Selfossi og Smára en reiknar ekki með að spila í sumar: „Nei, það held ég nú ekki. Ég er komin með fjölskyldu og langar bara að ferðast frekar eða gera eitthvað annað í sumar.“ Evrópubikar kvenna í fótbolta Breiðablik Mest lesið Drukkin í útsendingu og baðst afsökunar Sport Þolinmæðin á þrotum: „Gerist aldrei neitt“ Sport Sagðar hafa hætt saman en mætast í úrslitaleik í kvöld Sport „Ef við viljum fá Haaland verðum við að fá Messi aftur“ Fótbolti „Day of fun“ fól ekki í sér áfengi hjá Jóni Erik Sport Skíðasambandinu fannst Halldór of slæm fyrirmynd Sport LaMelo Ball lenti í bílslysi Körfubolti Sjáðu Arsenal renna á rassinn gegn Úlfunum Enski boltinn Hundur Lindsey Vonn dó daginn eftir að hún fótbrotnaði á ÓL Sport Smyglaði sér inn í Ólympíuþorpið til að styðja kærustu sína Sport Fleiri fréttir Reddaði Blikum en þurfti svo að vera í stúkunni Frekur Gordon minnti á Shearer og bætti markamet hans Sjáðu mörkin úr Meistaradeildinni: Fyrrum Valsarinn vann Inter, Gordon setti fernu og Madrídingar molnuðu Þjálfari danska dýnamítsins fallinn frá „Ef við viljum fá Haaland verðum við að fá Messi aftur“ Sjáðu Arsenal renna á rassinn gegn Úlfunum Fabrégas reif í treyju leikmanns en Allegri fékk rautt spjald „Mjög erfitt að sætta sig við þetta“ „Okkur var refsað fyrir það“ Atletico Madrid missti niður tveggja marka forskot í Belgíu Arsenal missti niður tveggja marka forskot í jafntefli við botnliðið Gamli Valsarinn í stuði þegar Bodö skellti Inter í Meistaradeildinni Þjálfari Stólanna segir upp störfum áður en tímabilið byrjar Elísa skoraði glæsimark hjá Fanneyju en Blikar töpuðu 11-1 samanlagt Gordon bakarameistarinn í bökun í Bakú „Af hverju ætti hann að vera að setja treyjuna yfir munninn?“ Sverrir frá Eyjum til FH Benítez valtur í sessi og gamall lærisveinn hans gæti stýrt Sverri Sparar ekki stóru orðin í garð Íslendingsins sem gæti farið alla leið í boltanum Sjáðu mörkin úr Meistaradeildinni: Dansinn hjá Vinicius, draumaleikur Doué og fimmfaldur fögnuður Valdimar fer ekki til Mexíkó Skýtur skökku við: Beindi spjótum sínum að Mourinho Segist ekki hafa kallað Vinicius apa og Benfica bakkar hann upp „Breiðablik búið að vera mígandi utan í mig í mörg ár“ Rikki G kafnaði aftur í beinni útsendingu Draumabyrjun hjá Dortmund eftir frestun PSG sneri skelfilegri stöðu í Mónakó Madrídingar sóttu sigur eftir mikil læti í Lissabon Saka verður sá launahæsti Klopp hringdi bjöllu og hitti hetjuna sína á ÓL Sjá meira