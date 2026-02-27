Fyrir Heimaey lætur gott heita í Eyjum Jakob Bjarnar skrifar 27. febrúar 2026 12:59 Páll og Íris voru efstu menn á H-lista. Þau hafa nú gefið út að H-listinn bjóði ekki fram í komandi bæjarstjórnarkosningum. vísir/ívar/saga sig Tekin hefur verið ákvörðun um það innan Fyrir Heimaey, sem hefur haft forystu í bæjarmálapólitíkinni í Vestmannaeyjum, að ekki verði boðinn fram listi í bæjarstjórnarkosningum í vor. Fundur var haldinn nú í hádeginu og þar var tekin ákvörðun um þetta. „Á fundi í bæjarmálafélaginu Fyrir Heimaey var í dag tekin ákvörðun um að bjóða ekki fram lista í bæjarstjórnarkosningunum nú í vor. Félagið er ekki stjórnmálaflokkur og þátttaka í kosningum ekki sjálfgefin – og nú látum við gott heita,” segir í tilkynningu frá félaginu. Undir merkjum Fyrir Heimaey – H-listans – voru þrjú kjörin í bæjarstjórn í síðustu kosningum. Það eru þau Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri, Páll Magnússon forseti bæjarstjórnar og Jóna Sigríður Guðmundsdóttir bæjarfulltrúi. Í tilkynningu segir að H-listinn hafi haft forystu í bæjarstjórn Vestmannaeyja nú í tvö kjörtímabil, eða í átta ár. „Við erum afar stolt af þeim mikla árangri sem náðst hefur við stjórn bæjarfélagsins á þeim tíma – og af þeim áherslum sem bæjarmálafélagið hefur beitt sér fyrir í þágu samfélagsins.“ Í tilkynningunni er öllum þeim sem stutt hafa og starfað á vegum félagsins að bæjarmálum í Eyjum þakkað kærlega þeirra mikilvæga framlag. Vestmannaeyjar Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið „Fyrir löngu búið að fara yfir þolmörk starfsfólks Ölduselsskóla“ Innlent Skóli blásinn af og foreldrar eitt stórt spurningarmerki Innlent Kjartan og Marta út, Björn í tíunda og Friðjón í því ellefta Innlent Björn kemst ekki til Melaniu Innlent Slitin drifkeðja bifhjóls olli banaslysi á Miklubraut Innlent Hafa til sunnudags að breyta dvalartíma upp á nýju gjöldin Innlent „Þetta kom okkur algjörlega í opna skjöldu“ Innlent Dóru Björt hafnað: „Nú eru kaflaskil“ Innlent Kveður Þorgerði og snýr sér að Guði Innlent Íris kveður stjórnmálin í Eyjum Innlent Fleiri fréttir Landspítali fær 25 milljónir vegna stuðnings við Bakkakotsbörn Páll Winkel varð fyrir valinu Fyrir Heimaey lætur gott heita í Eyjum Síðustu strandaglóparnir komust til Keflavíkur í nótt Borgarfulltrúi sem hlaut ekki náð fagnar endurnýjun „Þetta kom okkur algjörlega í opna skjöldu“ Reykjavíkurborg játar ranga upplýsingagjöf en umboðsmaður segir spurningum enn ósvarað Deilt um framkvæmdir í Ölduselsskóla og flug í samt lag á ný Fái að hitta lækni fyrr með nýju skipulagi á bráðamóttökunni Íris kveður stjórnmálin í Eyjum Bein útsending: Heilsan okkar – Fíknivandi ungmenna Kveður Þorgerði og snýr sér að Guði Segja verktakann hafa fallið á prófinu Slitin drifkeðja bifhjóls olli banaslysi á Miklubraut Hafa til sunnudags að breyta dvalartíma upp á nýju gjöldin Þau skipa efstu sæti lista Miðflokksins í Reykjavík Flutti kíló af kókaíni inn í borði og flúði lögreglu á hjóli Kjartan og Marta út, Björn í tíunda og Friðjón í því ellefta Tvöfalt fleiri karlar en konur kjósa Miðflokkinn Hreyflaskipti á flugvél dýrari en einbýlishús Endurskoða skipurit áður en ákvörðun um varaslökkviliðsstjóra verður tekin Björn kemst ekki til Melaniu Hálka í höfuðborginni og þungfært víða um land „Fyrir löngu búið að fara yfir þolmörk starfsfólks Ölduselsskóla“ Strætó fór útaf á Holtavörðuheiði Skóli blásinn af og foreldrar eitt stórt spurningarmerki Holtavörðuheiði og Fjarðarheiði lokaðar Sex hundruð fastir á Akureyri eftir að áhafnir runnu út á tíma Þúsundir í slæmri stöðu, stjórnvöld verði að bregðast við Dóru Björt hafnað: „Nú eru kaflaskil“ Sjá meira