Fyrir Heimaey lætur gott heita í Eyjum

Jakob Bjarnar skrifar
Páll og Íris voru efstu menn á H-lista. Þau hafa nú gefið út að H-listinn bjóði ekki fram í komandi bæjarstjórnarkosningum.
Tekin hefur verið ákvörðun um það innan Fyrir Heimaey, sem hefur haft forystu í bæjarmálapólitíkinni í Vestmannaeyjum, að ekki verði boðinn fram listi í bæjarstjórnarkosningum í vor.

Fundur var haldinn nú í hádeginu og þar var tekin ákvörðun um þetta.

„Á fundi í bæjarmálafélaginu Fyrir Heimaey var í dag tekin ákvörðun um að bjóða ekki fram lista í bæjarstjórnarkosningunum nú í vor. Félagið er ekki stjórnmálaflokkur og þátttaka í kosningum ekki sjálfgefin – og nú látum við gott heita,” segir í tilkynningu frá félaginu.

Undir merkjum Fyrir Heimaey – H-listans – voru þrjú kjörin í bæjarstjórn í síðustu kosningum. Það eru þau Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri, Páll Magnússon forseti bæjarstjórnar og Jóna Sigríður Guðmundsdóttir bæjarfulltrúi.

Í tilkynningu segir að H-listinn hafi haft forystu í bæjarstjórn Vestmannaeyja nú í tvö kjörtímabil, eða í átta ár. „Við erum afar stolt af þeim mikla árangri sem náðst hefur við stjórn bæjarfélagsins á þeim tíma – og af þeim áherslum sem bæjarmálafélagið hefur beitt sér fyrir í þágu samfélagsins.“

Í tilkynningunni er öllum þeim sem stutt hafa og starfað á vegum félagsins að bæjarmálum í Eyjum þakkað kærlega þeirra mikilvæga framlag.

Vestmannaeyjar Sveitarstjórnarkosningar 2026

