Samfylking stærst en Sjálfstæðisflokkur skammt undan Árni Sæberg skrifar 27. febrúar 2026 14:13 Pétur Marteinsson, oddviti Samfylkingarinnar, og Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins. Samsett Mynd Samfylking mælist með mest fylgi í Reykjavík, 24 prósent, en Sjálfstæðisflokkur fylgir henni fast á hæla með 22,7 prósent, samkvæmt nýjum Borgarvita Maskínu. Nýtt framboð Vinstrisins mælist með 9,1 prósents fylgi Könnunin var lögð fyrir Þjóðgátt Maskínu, sem er þjóðhópur fólks sem dreginn er með tilviljun úr Þjóðskrá, á netinu. Svarendur eru 18 ára og eldri með búsetu í Reykjavík. Könnunin fór fram 1. til 27. febrúar 2026 og voru 1.015 svarendur sem tóku afstöðu til flokks. Samfylking mælist með 24 prósent, Sjálfstæðisflokkur 22,7 prósent, Viðreisn 13,5 prósent, Miðflokkurinn 11 prósent, Vinstrið 9,1 prósent, Píratar 5,5 prósent, Framsóknarflokkurinn 5,1 prósent, Sósíalistaflokkurinn 3,7 prósent, Flokkur fólksins 3,4 prósent og Okkar borg 1,2 prósent. Borgarviti Maskínu var síðast birtur í lok nóvember í fyrra. Þá mældist Sjálfstæðisflokkurinn stærstur með 25,2 prósenta fylgi og Samfylking næststærst með 22,4 prósenta fylgi. Hér að neðan má sjá þróun mælds fylgis í Borgarvitanum síðustu mánuði: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Skoðanakannanir