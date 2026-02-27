Landspítali fær 25 milljónir vegna stuðnings við Bakkakotsbörn Árni Sæberg skrifar 27. febrúar 2026 13:07 Kristrún Frostadóttir lagði stuðninginn til á ríkisstjórnarfundi. Vísir/Vilhelm Ríkisstjórnin samþykkti á fundi sínum í morgun tillögu forsætisráðherra um að veita Landspítala 25 milljóna króna styrk af ráðstöfunarfé sínu vegna stuðnings við einstaklinga sem voru vistaðir sem fósturbörn í Bakkakoti. Í tilkynningu þess efnis á vef Stjórnarráðsins segir að Landspítali hafi að beiðni ríkisstjórnarinnar tekið að sér að meta þjónustuþörf hóps einstaklinga sem vistaðir voru í Bakkakoti sem fósturbörn. Samhliða verði umræddum einstaklingum veittur sálrænn stuðningur þar sem minningar um þungbæra reynslu í bernsku hafi verið kallaðar fram upp á síðkastið. Fjárstyrkurinn vegna sálræns stuðnings og mats á þjónustuþörf sé veittur á grundvelli ákvarðana ríkisstjórnarinnar frá 6. febrúar síðastliðins vegna mála sem tengjast Bakkakoti. Áfram sé unnið að öðrum þáttum, það er frumvarpi um rannsóknarnefnd vegna Bakkakots, frumvarpi um almennar sanngirnisbætur og úttekt á núverandi eftirliti með fósturheimilum. Mál fósturbarna á Bakkakoti Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið „Fyrir löngu búið að fara yfir þolmörk starfsfólks Ölduselsskóla“ Innlent Skóli blásinn af og foreldrar eitt stórt spurningarmerki Innlent Kjartan og Marta út, Björn í tíunda og Friðjón í því ellefta Innlent Björn kemst ekki til Melaniu Innlent Slitin drifkeðja bifhjóls olli banaslysi á Miklubraut Innlent Hafa til sunnudags að breyta dvalartíma upp á nýju gjöldin Innlent „Þetta kom okkur algjörlega í opna skjöldu“ Innlent Dóru Björt hafnað: „Nú eru kaflaskil“ Innlent Kveður Þorgerði og snýr sér að Guði Innlent Íris kveður stjórnmálin í Eyjum Innlent Fleiri fréttir Landspítali fær 25 milljónir vegna stuðnings við Bakkakotsbörn Páll Winkel varð fyrir valinu Fyrir Heimaey lætur gott heita í Eyjum Síðustu strandaglóparnir komust til Keflavíkur í nótt Borgarfulltrúi sem hlaut ekki náð fagnar endurnýjun „Þetta kom okkur algjörlega í opna skjöldu“ Reykjavíkurborg játar ranga upplýsingagjöf en umboðsmaður segir spurningum enn ósvarað Deilt um framkvæmdir í Ölduselsskóla og flug í samt lag á ný Fái að hitta lækni fyrr með nýju skipulagi á bráðamóttökunni Íris kveður stjórnmálin í Eyjum Bein útsending: Heilsan okkar – Fíknivandi ungmenna Kveður Þorgerði og snýr sér að Guði Segja verktakann hafa fallið á prófinu Slitin drifkeðja bifhjóls olli banaslysi á Miklubraut Hafa til sunnudags að breyta dvalartíma upp á nýju gjöldin Þau skipa efstu sæti lista Miðflokksins í Reykjavík Flutti kíló af kókaíni inn í borði og flúði lögreglu á hjóli Kjartan og Marta út, Björn í tíunda og Friðjón í því ellefta Tvöfalt fleiri karlar en konur kjósa Miðflokkinn Hreyflaskipti á flugvél dýrari en einbýlishús Endurskoða skipurit áður en ákvörðun um varaslökkviliðsstjóra verður tekin Björn kemst ekki til Melaniu Hálka í höfuðborginni og þungfært víða um land „Fyrir löngu búið að fara yfir þolmörk starfsfólks Ölduselsskóla“ Strætó fór útaf á Holtavörðuheiði Skóli blásinn af og foreldrar eitt stórt spurningarmerki Holtavörðuheiði og Fjarðarheiði lokaðar Sex hundruð fastir á Akureyri eftir að áhafnir runnu út á tíma Þúsundir í slæmri stöðu, stjórnvöld verði að bregðast við Dóru Björt hafnað: „Nú eru kaflaskil“ Sjá meira