Landspítali fær 25 milljónir vegna stuðnings við Bakkakotsbörn

Kristrún Frostadóttir lagði stuðninginn til á ríkisstjórnarfundi.
Ríkisstjórnin samþykkti á fundi sínum í morgun tillögu forsætisráðherra um að veita Landspítala 25 milljóna króna styrk af ráðstöfunarfé sínu vegna stuðnings við einstaklinga sem voru vistaðir sem fósturbörn í Bakkakoti.

Í tilkynningu þess efnis á vef Stjórnarráðsins segir að Landspítali hafi að beiðni ríkisstjórnarinnar tekið að sér að meta þjónustuþörf hóps einstaklinga sem vistaðir voru í Bakkakoti sem fósturbörn. Samhliða verði umræddum einstaklingum veittur sálrænn stuðningur þar sem minningar um þungbæra reynslu í bernsku hafi verið kallaðar fram upp á síðkastið.

Fjárstyrkurinn vegna sálræns stuðnings og mats á þjónustuþörf sé veittur á grundvelli ákvarðana ríkisstjórnarinnar frá 6. febrúar síðastliðins vegna mála sem tengjast Bakkakoti. Áfram sé unnið að öðrum þáttum, það er frumvarpi um rannsóknarnefnd vegna Bakkakots, frumvarpi um almennar sanngirnisbætur og úttekt á núverandi eftirliti með fósturheimilum.

Mál fósturbarna á Bakkakoti Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

