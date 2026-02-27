Reykjadalur fær tugi milljóna eftir allt saman en aðrir minna Árni Sæberg skrifar 27. febrúar 2026 14:44 Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra. Vísir/Vilhelm Inga Sæland segir það hafa verið sér kjaftshögg að lesa í fjölmiðlum að seglin yrðu dregin saman í Reykjadal í sumar vegna skorts á fjárframlögum frá ráðuneytum hennar og Ragnars Þórs Ingólfssonar. Þau muni styrkja samtökin um 58 milljónir króna, á sama tíma og skorið verður niður í fjárveitingum til annarra félagasamtaka. Líkt og Vísir fjallaði um á þriðjudag greindi Gló stuðningsfélag, sem rekur sumarbúðir í Reykjadal, frá því að félagið hefði hefði ekki fengið áframhaldandi styrkveitingu frá mennta- og barnamálaráðuneytinu og félags- og húsnæðismálaráðuneytinu til reksturs svokallaðra Ævintýrabúða og Vinahópa í sumar. Berghildur Erla Bernharðsdóttir fréttamaður ræddi málið við Ingu Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun. „Ég bauð forsvarsmönnum Reykjadals til mín í gær. Ég var nú ekki upplýst um þetta allt saman fyrr en á þriðjudaginn var. Og þið getið nú rétt ímyndað ykkur, kona sem stofnaði heilan stjórnmálaflokk til að berjast gegn fátækt og taka utan um fatlað fólk, að þetta var nú kjaftshögg fyrir mig að lesa um þetta í fjölmiðlum.“ Fleiri hundruð styrkbeiðnir Þau Ragnar Þór myndu taka á móti forsvarsmönnum Glóar og undirrita samning um áframhaldandi stuðning, til þess að hægt verði að halda rekstri Reykjadals óbreyttum í sumar. Stuðningsfélagið muni fá til þess 58 milljónir króna. Forsvarsmenn annarra félagasamtaka sem fréttastofa hefur rætt við hafa lýst því að erfiðara sé nú en áður að sækja styrki til ráðuneytis Ingu. Hvað með önnur félagasamtök, hvernig standa þau mál? „Það eru fleiri hundruð fyrirliggjandi styrktarbeiðnir inni í ráðuneytinu. Þetta náttúrulega tekur sinn tíma og er allt í skoðun. Miðað við þrönga stöðu þá verður í rauninni mjög vandað til verka hvað þetta varðar.“ Framleiða ekki aukapeninga Er þá verið að skera niður miðað við fyrri ár? „Stór hluti af því sem gerðist fyrir sex árum, til dæmis þegar að Reykjadalur kemur inn, þá eru þetta svokallaðir Covid-peningar, fjármunir sem voru settir aukalega inn í okkar fjárreiður. Þannig að já, Covid-styrkirnir eru allir að falla niður núna, þannig eðli málsins samkvæmt miðað við hagræðingaraðgerðir og aðhaldskröfu ráðuneytanna, þá verður eitthvað undan að láta að við getum ekki framleitt neina aukapeninga.“ Hún sé ekki með nákvæma fjárhæð niðurskurðar í handraðanum enda sé mikil vinna í gangi í ráðuneytinu við að fara yfir allar styrkveitingar, lið fyrir lið. „En það er líka annað, miklar hagræðingar sem við erum líka að horfa í, eins og sameining stofnana og skipulagsbreytingar. Þannig að svona til lengri tíma litið, þá teljum við að við séum að draga mikið úr yfirbyggingu og bákninu sem slíku."