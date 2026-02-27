Síðustu farþegar Icelandair sem lentu í töfum vegna hríðarbyls við Keflavíkurflugvöll síðdegis í gær og var því lent á varaflugvöllum voru komnir til Keflavíkur um tvöleytið í nótt. Forstjóri segir leiðakerfi Icelandair hafa verið komið á réttan snúning í morgun og segir starfsfólk hafa unnið þrekvirki.
Beina þurfti fimmtán farþegaþotum Icelandair síðdegis í gær á varaflugvelli í Reykjavík, á Akureyri og á Egilsstöðum eftir að skyndilegur stormur skall á við Keflavíkurflugvöll. Ástandið hafði í heild þannig áhrif á tvö þúsund farþega. Bogi Nils Bogason forstjóri Icelandair segir daginn hafa gengið vel miðað við óvæntar aðstæður.
„Því þetta kom mjög óvænt upp og hafði veruleg áhrif á aðstæður í Keflavík þannig það var ekki hægt að lenda þar þannig það voru fimmtán vélar sem fóru annað, fimm til Reykjavíkur, átta til Akureyrar og tvær til Egilsstaða og þetta sýnir náttúrulega bara hversu mikilvægir varaflugvellir okkar eru þegar svona aðstæður koma upp sem getur alltaf gerst hér á Íslandi.“
Sex hundruð farþegar voru enn á Akureyri þar til seint í gær þar sem skipta þurfti út áhöfnum fjögurra véla vegna starfstíma.
„Og það var þannig að síðustu farþegar fóru klukkan tvö í nótt frá Keflavíkurflugvelli og þeir sem þurftu að fara á hótel fóru þangað um þrjú í nótt. Síðan komst leiðakerfið okkar bara á réttan snúning að langmestu leyti í morgun sem er frábærlega vel gert af okkar fólki, þannig ég vil nýta tækifæri og þakka starfsfólki Icelandair fyrir frábæra vinnu í krefjandi aðstæðum og þakka líka okkar farþegum fyrir þolinmæðina, þetta gekk mjög vel í krefjandi aðstæðum.“
Einn farþega sem hafði beðið í átta tíma á Akureyri sendi fréttastofu ábendingu og kvartaði undan upplýsingaskorti af hálfu Icelandair. „Hafið þið fengið margar kvartanir og ábendingar frá farþegum eftir gærdaginn? Ekki hingað til, við höfum meira fengið af jákvæðri endurgjöf en við að sjálfsögðu tökum tillit til og finnst gott að fá ábendingar um það sem betur má fara og við viljum alltaf gera betur í svona aðstæðum.“