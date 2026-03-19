Dómur staðfestur yfir árásarmanni Tinnu Agnar Már Másson skrifar 19. mars 2026 18:05 Tinna Guðrún Barkardóttir varð fyrir líkamsárás af hálfu skjólstæðing í Vinakoti í mars 2022. Samsett Mynd Landsréttur hefur staðfest skilorðsbundinn dóm yfir konu á þrítugsaldri sem hafði verið sakfelld fyrir stórfellda líkamsárás og frelsissviptingu gegn starfsmanni á vistheimilinu Vinakoti árið 2022. Varanleg örorka brotaþolans eftir árásina var metin 50 stig af hundraði og varanleg örorka metin 50 prósent. Landsréttur staðfesti í dag dóm yfir konunni sem réðst á Tinnu Guðrúnu Barkardóttur sem þá var starfsmaður Vinakots. Tinna er í dag fjölskyldu- og fíkniráðgjafi auk þess sem hún stýrir hlaðvarpinu Sterk saman, þar sem hún tekur viðtöl við fólk sem þolað hefur átök í lífinu, svo sem fíknivanda. Hún opnaði sig um árásina í fjölmiðlum 2022 meðal annars í viðtali á Bylgjunni. Í héraðsdómi hafði árásarkonan verið dæmd í 18 mánaða fangelsi með skilorði til þriggja ára, fyrir stórfellda líkamsárás með því að hafa veist að Tinnu í Vinakoti í mars 2022, með því að hrinda henni, taka með báðum höndum í úlpu hennar og ýta henni ítrekað upp að útidyrahurðinni. Síðar, er Tinna var sest í sófa inni í herbergi, mun hún hafa togað í fætur hennar þannig að hún datt úr sófanum og því næst dregið hana fram í íbúðina og reynt að skella höfði hennar utan í vegg í stofunni, segir í dómnum. Í framhaldinu hefði hún farið aftur inn í herbergi og sest í sófa en konan þá komið til hennar og ýtt höfði hennar aftur á bak þannig að það rakst í gluggakistu. Hún mun svo hafa rifið í hár hennar og barið höfði hennar ítrekað í gluggakistuna. Loks veittist konan að Tinnu með því að grípa í hár hennar og axlir og slá henni utan í veggi og hurðir, allt með nánar tilgreindum afleiðingum fyrir Tinnu. Tinna hlaut heilahristing, klórför, kúlur á höfði og gat á hljóðhimnu vegna árásarinnar. Þá verndaði fyrri helftarlömun sem hún bjó við eftir heilablóðfall árið 2015 en hún hafði verið hjá sjúkraþjálfara vegna þess í aðdraganda árásarinnar. Fyrir dómi var lagt fram nýtt álit örorkunefndar frá 16. janúar 2026 þar sem kom fram að varanlegur miski Tinnu hafi verið metinn 50 stig og varanleg örorka metin 50%. Fyrra mat, sem héraðsdómur byggði á, mat miskann 35 stig og örorkuna um 40%. Sjúkraþjálfari brotaþola gaf einnig skýrslu fyrir Landsrétti og lýsti því að bataferlið gengi mjög hægt og ólíklegt væri að hún næði sama bata og hún hafði náð fyrir árásina. Konan sem réðst á Tinnu var á 19. aldursári þegar árásin var gerð og það var virt henni til refsilækkunar í héraðsdómi og hún dæmd í 18 mánaða fangelsi með skilorði til þriggja ára. Þessi nýju gögn þóttu þó ekki tilefni til þess að þyngja dóm yfir konunni og ákvað Landsréttur að staðfesta skilorðsbundinn fangelsisdóm héraðsdóms og fjögurra milljóna króna miskabætur, en bótakrafa var bundin við þá fjárhæð sem héraðsdómur hafði þegar dæmt.