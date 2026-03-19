Bílastæðum við nýbyggingar í Reykjavík mun fjölga verði tillaga sem liggur fyrir umhverfis- og skipulagsráði borgarinnar samþykkt. Tillagan snýr að því að rýmka viðmið fyrir íbúðahúsnæði um allt að 0,5 bílastæði á íbúð og var til umræðu á fundi ráðsins í gær.
Ekki hefur verið tekin ákvörðun um hvort tillagan fái frekari framgang en verður væntanlega til frekari umræðu innan umhverfis- og skipulagsráðs á næstunni.
Svæðin sem þessi breytingartillaga nær til eru fyrir svæði 1 og 2 þegar kemur að fjölda bílastæða á íbúð. Svæði eitt nær yfir miðkjarna Reykjavíkur og svæði 2 nær yfir öll önnur svæði innan þéttbýlismarka sem ekki eru innan svæðis 1.
Á svæði 1 fer bílastæðaviðmiðið fyrir eins herbergja íbúð úr 0,25 í 0,5. Fyrir fjögurra herbergja íbúð fer viðmiðið úr 0,75 í 1, en viðmiðið fyrir tveggja herbergja íbúð og þriggja herbergja íbúð verður það sama, 0,5 og 0,75. Hámarksviðmiðið á svæði 1 helst það sama fyrir eins herbergja íbúð, 0,75, en hámarksviðmið fyrir tveggja herbergja íbúð fer úr 0,75 í 1, fyrir þriggja herbergja íbúð úr 1 í 1,5 og fyrir fjögurra herbergja íbúð úr 1 í 1,5.
Á svæði 2 fer viðmið eins herbergja íbúðar úr 0,5 í 0,75, tveggja herbergja íbúð úr 0,75 í 1, þriggja herbergja íbúð úr 1 í 1,5 og fjögurra herbergja íbúð úr 1 í 1,5. Hámarksviðmið á svæði 2 helst það sama fyrir eins herbergja íbúð, eða eitt bílastæði, en fyrir tveggja herbergja íbúð fer það úr 1 í 1,25, fyrir þriggja herbergja íbúð úr 1,5 í 1,75 og fjögurra herbergja íbúð úr 1,5 í 1,75.
Borgarfulltrúar Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna lögðu fram tillögu um breytingu á bílastæðareglum á fundi borgarstjórnar 4. mars síðastliðinn. Lagt var til að umhverfis- og skipulagsráði yrði falið að gera tillögu að breytingum á bílastæðareglum borgarinnar með það fyrir sjónum að rýmka þær með því að endurskoða gjaldskyldusvæði, gjaldskyldutíma og önnur þau atriði sem íbúar hafa bent á.
Aðeins var farið yfir tillögu að fjölgun bílastæða á fundi umhverfis- og skipulagsráðs í gær.
Jóhanna Dýrunn Jónsdóttir varaborgarfulltrúi Viðreisnar situr í umhverfis- og skipulagsráði sem lét færa til bókar að það sé ánægjulegt að sjá breytingartillögu um bílastæðareglur.„Að horft sé til gestastæða er stórbót sem og aukning á viðmiðum. Er það von fulltrúa Viðreisnar að rýmkunin komi til með að veita betra aðgengi að nýbyggingum á höfuðborgarsvæðinu,” segir í bókun Jóhönnu.
Jóhanna segir í samtali við Vísi að það sé vita mál að bílastæðamál þeirra nýbygginga sem hafa risið í Reykjavíkurborg undanfarið hafi ekki staðist nútímann, þó svo að þær séu vissulega skipulagðar með framtíðina í huga þar sem vonast er til að almenningssamgöngur verði stærri hluti af ferðamáta borgarbúa.
Friðjón Friðjónsson situr í umhverfis- og skipulagsráði fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins. Hann fagnar þessari tillögu í samtali við Vísi en hefði viljað gera betur.
„Þetta er jákvætt skref en við Sjálfstæðismenn ætlum að ganga lengra á næsta kjörtímabili. Þetta er það fyrsta jákvæða sem meirihluti Samfylkingarinnar hefur gert í þessa átt í meira en áratug, og það átta vikum fyrir kosningar.“