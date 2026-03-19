Mikil­vægast með jarð­göngum að losna við hættu­legustu vegi

Kristján Már Unnarsson skrifar
Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra á fundi þingnefndarinnar í morgun.
Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra á fundi þingnefndarinnar í morgun.

Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra vísaði til náttúruvár þegar hann varði þá ákvörðun sína að setja Fljótagöng til Siglufjarðar í efsta sæti forgangslista næstu jarðganga. Á opnum fundi umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis í morgun bentu tveir þingmenn Norðausturkjördæmis hins vegar á að innan Fjallabyggðar væri jafnvel sterkari krafa um að fá ný Múlagöng vegna ítrekaðra snjóflóða í Ólafsfjarðarmúla.

Jens Garðar Helgason, þingmaður Sjálfstæðisflokks, fór fram á það að innviðaráðherra yrði kvaddur á fund þingnefndarinnar til að gera grein fyrir breyttri forgangsröðun jarðganga. Hann spurði Eyjólf Ármannsson hvort þetta hefði ekki einfaldlega verið pólitísk ákvörðun.

Frá opnum fundi umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis í morgun.

Eyjólfur vísaði til mikillar náttúruvár þegar hann varði þá ákvörðun að setja Fljótagöng í fyrsta sæti.

„Það er stórhættulegur vegur og Vegagerðin fer hvern einasta dag til að meta ástand vegarins. Það er jarðsig í Almenningum og svo er skriðuhætta í Mánárskriðum og þetta er vegur sem er stórhættulegur,“ sagði ráðherrann.

„Þannig að það er gríðarlega mikilvægt að við förum í þá framkvæmd. Það er mesta náttúruváin þar og svo líka í Súðavíkurhlíðinni. Þar er líka grjóthrun, stórhættulegt grjóthrun sem hefur lent á bílum.

Og viti menn, báðar þessar hlíðar voru lokaðar núna í síðustu viku vegna snjóflóða og annars slíks.

Þannig að þessi náttúruvá er gríðarlega mikilvæg og það er mjög mikilvægt að við byrjum á að taka hættulegustu vegi úr umferð með jarðgöngum,“ sagði Eyjólfur, eins og heyra mátti í hádegisfréttum Bylgjunnar:

Jens Garðar benti hins vegar á að fyrir norðan væru sterkar kröfur um aðra forgangsröðun á Tröllaskaga.

„Það virðist vera að íbúar í Fjallabyggð séu ekkert síður að kalla eftir og leggi kannski meiri áherslu á að fá ný Múlagöng heldur en Fljótagöng. Hvað segir ráðherrann um það?“ spurði Jens Garðar.

Jens Garðar Helgason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins í Norðausturkjördæmi, á fundinum í morgun.

Þórarinn Ingi Pétursson, þingmaður Framsóknarflokks, sagði að vegurinn á milli Dalvíkur og gangamunna Ólafsfjarðarganga væri búinn að vera lokaður meira og minna undanfarna þrjá daga.

„Mig minnir að það hafi fallið sextán snjóflóð á þessum stutta kafla. Hann er stórhættulegur og mikilvægi þess að farið verði í góðan og mikinn undirbúning varðandi Múlagöng, það liggur alveg fyrir,“ sagði Þórarinn Ingi.

Þórarinn Ingi Pétursson, þingmaður Framsóknarflokks í Norðausturkjördæmi.

„Ég er algjörlega sammála háttvirtum þingmanni um Múlagöngin, að þau eru mikilvæg í framtíðinni,“ svaraði Eyjólfur Ármannsson.

„Ég er algjörlega sammála því að þessi vegur milli Dalvíkur og Múlaganga, það er vegur sem er hættulegur.

Það eru líka margir vegir sem og vegurinn hérna um Almenninga og Mánárskriður,“ sagði innviðaráðherra.

Samgönguáætlun Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Jarðgöng á Íslandi Alþingi Samgöngur Vegagerð Fjallabyggð Dalvíkurbyggð Múlaþing Fjarðabyggð Skagafjörður Súðavíkurhreppur Ísafjarðarbær

Gagnheiðargöng verði sáttaleið Austfirðinga

Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra hefur verið boðaður á opinn fund umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis á fimmtudag til að svara spurningum um forgangsröð jarðganga. Fjarðabyggð hefur kynnt þingnefndinni tillögu að sáttaleið á Austfjörðum.

Segir göng undir Fjarðarheiði ekki fjárhagslega forsvaranleg

Ríkisstjórnin er einhuga um að breyta forgangsröðun jarðganga og setja Fljótagöng í fyrsta sæti og hafa þingflokkar stjórnarinnar samþykkt tillöguna. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að Fjarðarheiðargöng hafi ekki verið fjárhagslega forsvaranleg.

