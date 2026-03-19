Minnisvarði um rauðsokkur rís í sumar Atli Ísleifsson skrifar 19. mars 2026 13:51 Styttan Venus frá árinu 1970. Styttan er 2,2 metrar á hæð og rúmlega 2,6 metrar á breidd. Rvk/Kvennaár Til stendur að reisa minnisvarða sem heiðrar sögu og framlag Rauðsokkahreyfingarinnar í baráttunni fyrir jafnrétti, félagslegu réttlæti og bættum lífskjörum á Íslandi. Minnisvarðanum verður komið fyrir í Hljómskálagarðinum í sumar. Þetta var samþykkt á fundi umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur í gær. Um er að ræða endurgerð á Venus eða Sáttinni sem gerð var af Jóni Benediktssyni fyrir leikmynd Messíönu Tómasdóttur fyrir leiksýninguna Lýsisströtu árið 1970. Leikstjóri sýningarinnar var Brynja Benediktsdóttir. Reykjavíkurborg og fulltrúaráð verkalýðshreyfingarinnar í Reykjavík skrifuðu í október síðastliðnum undir viljayfirlýsingu um að setja upp minnismerki í borgarlandi Reykjavíkur til að heiðra framlag Rauðsokkahreyfingarinnar. Reykjavíkurborg Upphaflega styttan frá 1970 Upphaflega styttan var fengin að láni 1. maí 1970 þegar konur á rauðum sokkum ákváðu að fylkja liði í kröfugöngu verkalýðsins í Reykjavík og markaði sá viðburður upphaf Rauðsokkahreyfingarinnar. Ákveðið var að minnismerkið yrði staðsett „á áberandi, aðgengilegum og merkingarbærum stað í borginni í samráði við gefanda verksins". Hefur ráðið nú samþykkt stað í Hljómskálagarðinum fyrir verkið. Styttunni hefur verið fundinn staður í Hljómskálagarðinum. Reykjavíkurborg 28 daga að þorna Í viljayfirlýsingunni segir að verkefninu sé ætlað að eiga þátt í að styðja við menningarlega sjálfsmynd Reykjavíkur sem jafnréttisborg og vera hluti af víðtækari viðleitni til að gera sýnilegt framlag kvenna í opinberu rými. Tíma- og verkáætlun gerir ráð fyrir að undirbúningur fyrir mótagerð styttunnar hefjist í þessum mánuði. Unnið verði að því að vinna styttuna í vinnustofu Hallsteins Sigurðarsonar í Breiðholti. Styttan verði svo steypt í maí eða júní, en áætlað er að steypan þurfi 28 daga til að þorna. Síðan verði sökkull lagður og styttunni komið fyrir á honum í júlí næstkomandi.