Minnis­varði um rauð­sokkur rís í sumar

Atli Ísleifsson skrifar
Styttan Venus frá árinu 1970. Styttan er 2,2 metrar á hæð og rúmlega 2,6 metrar á breidd.
Styttan Venus frá árinu 1970. Styttan er 2,2 metrar á hæð og rúmlega 2,6 metrar á breidd. Rvk/Kvennaár

Til stendur að reisa minnisvarða sem heiðrar sögu og framlag Rauðsokkahreyfingarinnar í baráttunni fyrir jafnrétti, félagslegu réttlæti og bættum lífskjörum á Íslandi. Minnisvarðanum verður komið fyrir í Hljómskálagarðinum í sumar.

Þetta var samþykkt á fundi umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur í gær. Um er að ræða endurgerð á Venus eða Sáttinni sem gerð var af Jóni Benediktssyni fyrir leikmynd Messíönu Tómasdóttur fyrir leiksýninguna Lýsisströtu árið 1970. Leikstjóri sýningarinnar var Brynja Benediktsdóttir.

Reykjavíkurborg og fulltrúaráð verkalýðshreyfingarinnar í Reykjavík skrifuðu í október síðastliðnum undir viljayfirlýsingu um að setja upp minnismerki í borgarlandi Reykjavíkur til að heiðra framlag Rauðsokkahreyfingarinnar.

Upphaflega styttan frá 1970

Upphaflega styttan var fengin að láni 1. maí 1970 þegar konur á rauðum sokkum ákváðu að fylkja liði í kröfugöngu verkalýðsins í Reykjavík og markaði sá viðburður upphaf Rauðsokkahreyfingarinnar.

Ákveðið var að minnismerkið yrði staðsett „á áberandi, aðgengilegum og merkingarbærum stað í borginni í samráði við gefanda verksins“. Hefur ráðið nú samþykkt stað í Hljómskálagarðinum fyrir verkið.

Styttunni hefur verið fundinn staður í Hljómskálagarðinum. Reykjavíkurborg

28 daga að þorna

Í viljayfirlýsingunni segir að verkefninu sé ætlað að eiga þátt í að styðja við menningarlega sjálfsmynd Reykjavíkur sem jafnréttisborg og vera hluti af víðtækari viðleitni til að gera sýnilegt framlag kvenna í opinberu rými.

Tíma- og verkáætlun gerir ráð fyrir að undirbúningur fyrir mótagerð styttunnar hefjist í þessum mánuði. Unnið verði að því að vinna styttuna í vinnustofu Hallsteins Sigurðarsonar í Breiðholti. Styttan verði svo steypt í maí eða júní, en áætlað er að steypan þurfi 28 daga til að þorna. Síðan verði sökkull lagður og styttunni komið fyrir á honum í júlí næstkomandi.

