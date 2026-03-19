Snjó­flóða­hætta og öfgakarlmennska á­hrifa­valda

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Sunna Sæmundsdóttir les kvöldfréttir í kvöld.

Hættustig er vegna snjóflóðahættu á og en illviðri er spáð um allt land. Farið verður yfir verkefni dagsins með upplýsingafulltrúa Landsbjargar í kvöldfréttum. 

Áhrifamáttur samfélagsmiðlastjarna sem ala á kvenhatri og öfgakarlmennsku nær til ungmenna á Íslandi að sögn verkefnastjóra. Þá verður rætt við íbúa í Salahverfi í Kópavogi sem óttast að framkvæmdir í Garðabæ geti valdið óafturkræfum skaða á náttúruperlu hverfisins.

Í Sportinu verður rætt við Gylfa Sigurðsson sem fagnar landsliðssæti og stefnir á EM eftir tvö ár.  

Þetta og meira til í kvöldfréttum á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar á slaginu hálf sjö.

