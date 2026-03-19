Hugsi yfir fréttum af brunavörnum á Stuðlum Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 19. mars 2026 12:02 Birgir Finnsson starfandi slökkviliðsstjóri á höfuðborgarsvæðinu. Vísir/Vilhelm Slökkviliðsstjóri segist hugsi yfir fréttum af því að ekki hafi verið brugðist við ítrekuðum kröfum um bættar brunavarnir í aðdraganda bruna á Stuðlum árið 2024 þar sem einn lést. Ljóst sé að eigandi hússins beri ábyrgð á brunavörnum samkvæmt lögum, til greina komi að forgangsraða brunavarnareftirliti með opinberum byggingum. Stjórnendur og starfsfólk Framkvæmdasýslunnar - Ríkiseigna segjast í yfirlýsingu harma það atvikið og að þegar hafi verið brugðist ábendingum. Húsnæðis-og mannvirkjastofnun birti í gær ítarlega skýrslu um bruna á Stuðlum í október 2024 þar sem sautján ára strákur lést eftir að hafa kveikt í dýnu í herbergi sínu. Rannsóknin leiddi í ljós alvarlega annmarka á brunavörnum og að koma hefði mátt í veg fyrir mannslát. Slökkvilið og byggingarfulltrúi Reykjavíkurborgar hafi ítrekað gert kröfur um úrbætur á brunavörnum á árunum fyrir eldsvoðann gagnvart eiganda mannvirkisins, Ríkiseignum í kjölfar hefðbundins eldvarnareftirlits sem aldrei hafi brugðist við. Ríkiseignir er sú stofnun sem sér um rekstur fasteigna, jarða og annarra mannvirkja í eigu íslenska ríkisins en forsvarsmenn hennar hafa ekki svarað fyrirspurnum fréttastofu vegna málsins í dag. Birgir Finnsson slökkviliðsstjóri á höfuðborgarsvæðinu segir alveg ljóst hvar ábyrgðin liggur. „Það er alltaf eigandi húsnæðis, hann ber ábyrgð á brunavörnunum og ber þá að sjálfsögðu að lagfæra það sem að er bent á. En hluti af því sem þarna er, þrátt fyrir að við gerum athugasemdir, að þá er líka hluti af því sem snýr að brunahönnun hússins, að hönnunin gerði ráð fyrir inngripum starfsmanna við þessar aðstæður. Og það hafði í raun og veru svona líka stóra atriðið. Þannig þannig að þetta er bæði eigandinn og sá sem síðan rekur starfsemina og er með starfsmennina á sinni könnu.“ Hugsi yfir ábyrgðinni sem velt er á starfsfólk Birgir segist hugsi yfir öðrum þætti málsins eftir að hafa lesið skýrsluna. „Og það er hlutur brunavarna sem byggir á því að starfsfólkið grípi rétt inn í þegar að atvik kemur upp. Og við erum svona hugsi yfir þeirri ábyrgð sem þá er sett á starfsmenn við einhverjar aðstæður sem að þeir hafa jafnvel aldrei lent í og mögulega fengið mjög litla þjálfun í.“ Hann segir slökkviliðið stöðugt endurmeta forgangsröðun brunavarnareftirlits. Það geti vel komið til greina að taka byggingar í eigu Ríkiseigna í forgang. „Þetta er bara stöðug forgangsröðun, að reyna að velta upp hvar við þurfum að beita okkur. En að sjálfsögðu kemur svona atvik og sorgleg niðurstaða við okkur og við höfum fyrir töluvert síðan farið meira í að fá gögnin og fara síðan í staðarskoðun og skoða og gulltryggja að það sem við erum að fá staðfestingu á að allt sé í lagi.“ Harma atvikið Í yfirlýsingu frá Framkvæmdasýslunni - Ríkiseignum segjast stjórnendur og starfsfólk stofnunarinnar harma það atvik sem varð á meðferðarheimilinu Stuðlum þann 19. október 2024. „Í skýrslu HMS um eldsvoða á Stuðlum er vandlega farið yfir hlutverk þeirra opinberu aðila sem koma að uppbyggingu og rekstri opinberra bygginga og eftirliti með þeim. Markmið með útgáfu skýrslunnar er að draga lærdóm af því sem gerðist í aðdraganda brunans og í brunanum sjálfum til að koma í veg fyrir að svipaðir atburðir endurtaki sig. Framkvæmdasýslan – Ríkiseignir gegnir hlutverki húseiganda á meðferðarheimilinu Stuðlum og það felur meðal annars í sér að tryggja að öryggiskröfur byggingarinnar séu uppfylltar. Í skýrslunni koma fram atriði sem snúa að ábyrgð húseiganda. Þegar hefur verið brugðist við þeim m.a. með því að breyta verkferlum og skipulagi stofnunarinnar sem á að tryggja að byggingar í umsjón hennar séu öruggar og standist kröfur. Lögð verður áhersla á að vinna með þær úrbótatillögur sem lagðar eru fram í skýrslu HMS. Á meðan rannsókn lögreglu á málinu stendur yfir sér stofnunin sér ekki fært að tjá sig frekar um málið."