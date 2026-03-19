Stjórn Landssambands lögreglumanna harmar alvarlega stöðu í húsnæðis- og aðstöðumálum lögreglunnar á Vestfjörðum. Lögreglustöðin á Ísafirði sé í algjörum ólestri og sé ekki ráðist í endurbætur á næstu vikum verði starfsaðstöðunni lokað.
„Húsnæðis- og aðstöðumál lögreglumanna á Ísafirði hafa verið í algerum ólestri mörg undanfarin ár og þrátt fyrir ítrekuð afskipti, úttektir og skýrslur Vinnueftirlitsins og stanslausar ábendingar embættisins og starfsmanna þess um meðal annars rakaskemmdir og myglu,“ segir í ályktun stjórnar Landssambands lögreglumanna.
Að auki myglunnar er einnig ófullnægjandi loftræsting í vinnurýmum lögreglustöðvarinnar og loftræstikerfið að auki ótengt. Þá er ófullnægjandi lýsing á lögreglustöðinni, vatnsleki í veggjum, hita- og rakastig á vinnustöðvum í ólagi, búnings- og salernisaðstaðan óboðleg og brunavarnarkerfið aftengt.
Stjórnin telur að augljóslega hafi nauðsynlegu og eðlilegu viðhaldi ekki verið sinnt í lengri tíma og hefur það slæm áhrif á starfandi lögreglumenn.
„Stjórn Landssambands lögreglumanna harmar sinnuleysi yfirvalda í nauðsynlegum úrbótum í húsnæðis- og aðstöðumálum lögreglustöðvar á Ísafirði og krefst tafalausra aðgerða þeirra sem fara með fasteignamál ríkisins að þessu leyti. Ljóst er að í algert óefni er komið og aðgerðir þola enga bið,“ segir í ályktuninni.
Hún segir að verði ekki brugðist við „með skýrum og ótvíræðum hætti“ á næstunni þurfi að loka lögreglustöðinni á grundvelli laga. Vísað er í lög um vinnuvernd, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum og um húsnæði vinnustaða.
„Núverandi aðbúnaður og starfsaðstaða lögreglumanna á Ísafirði er með öllu óboðlegt ástand og gerir erfitt um vik með störf.“