Milljarður í holu­fyllingar og Einar minnti á heila­hristing Patta

Árni Sæberg skrifar
Einar vísaði til Patreks í bókun í Borgarráði í morgun.
Borgarráð samþykkti í dag að heimila umhverfis- og skipulagssviðs borgarinnar að hefja innkaupaferli vegna malbiksframkvæmda fyrir árið 2026. Kostnaðaráætlun hljóðar upp á 1.055 milljónir króna. Einar Þorsteinsson, borgarráðsfulltrúi Framsóknar, bókaði að Framsókn telji að stórauka hefði þurft framlög til malbiksviðgerða og vísaði í því samhengi til viðvarandi heilahristings vegna hola í götum, sem áhrifavaldurinn Patrekur Jaime kvartaði undan á dögunum.

Þetta segir í fundargerð fundar Borgarráðs, sem haldinn var í morgun. Í greinargerð með samþykktri beiðni umhverfis- og skipulagssviðs segir að um sé að ræða malbiksviðgerðir með ótilgreint magn, endurnýjun með fræsun og malbikun ásamt yfirlögnum á alls 147.400 fermetrum.

„Framsókn telur að stórauka hefði þurft fjárframlög til malbiksviðgerða í Reykjavíkurborg. Skemmst er að minnast þess að áhrifavaldurinn skeleggi Patrekur Jaime kvartaði á dögunum undan viðvarandi heilahristingi vegna fjölda hola á götum borgarinnar. Mikilvægt er að bregðast við þessu ákalli frá almenningi um metnaðarfyllra viðhald gatnakerfisins,“ segir í bókun Einars.

Þar vísar Einar til myndskeiðs sem Patrekur birti á Tiktok dögunum þar sem hann lofar þeim flokki sem lofar að laga holurnar á götum Reykjavíkur atkvæði sínu í vor.

„Það er ekki eðlilegt að ég sé með króníska heilahristinga út af því að ég er að keyra í Reykjavík. Þúst, mér líður stundum eins ég sé bara einhver sveittur kall, bara að fara að kaupa mér mellu, bara í 1918 á hestbaki með Eiríki rauða. Hvað er að frétta? Þannig bara ef einhver ætlar að laga göturnar, you have my vote,“ sagði hann meðal annars.

Reykjavík Borgarstjórn Umferð

