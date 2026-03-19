Hörð gagnrýni þegar tenging bóta við launavísitölu var samþykkt Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Smári Jökull Jónsson skrifa 19. mars 2026 14:30 Ragnar Þór Ingólfsson tók við embætti félags- og húsnæðismálaráðherra í byrjun janúar. Vísir/Vilhelm Frumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra um tengingu launavísitölu við almannatryggingar var samþykkt á Alþingi í dag. Frumvarpið sætti töluverðri gagnrýni af þingmönnum minnihlutans. Deilt hefur verið um hvaða áhrif lagabreytingin mun hafa á ríkisreksturinn en þingmenn minnihlutans, verkalýðsforkólfar og hinir ýmsu sérfræðingar hafa keppst við að vara við áhrifum þess en talað fyrir daufum eyrum ríkisstjórnarinnar. Gagnrýnin hefur meðal annars snúist að svokölluðum tvöföldum lás sem gagnrýnendur segja það fela í sér og gæti að þeirra mati þýtt að bætur hækki meira en laun. Þá myndi öfugur hvati leiða til fjölgunar öryrkja. Við atkvæðagreiðsluna í þingsal gerðu fjölmargir þingmenn grein fyrir atkvæði sínu. Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, sagði opinberast hversu mikið ríkisstjórnin þyrfti að hafa fyrir því að koma einföldum réttlætismálum í lög. „Á við það að stöðva kjaragliðnun á milli hópa en ekki bara í þessum málum heldur fleiri málum, eins og þegar kemur að frítekjumarki og fleiri málum sem við höfum þurft að berja hér í gegn,“ sagði Ragnar. Þingmenn ríkisstjórnarflokkanna greiddu atkvæði með frumvarpinu og þingmenn Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins gegn því. Þingmenn Framsóknar sátu hjá. Sagði dapurlegt að hlusta á umræðuna Rósa Guðbjartsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokks, sagði að með ólíkindum væri að standa í lok málsins og hlusta á umræðuna og sagði málið illa undirbúið. „Það hefur nú verið hálfdapurt að hlýða á þessa umræðu, hæstvirtir ráðherrar eru að úthrópa þingmenn og leggja þeim orð í munn í sumum tilfellum. Eins og umsagnaraðilar hafa hver á fætur öðrum, helstu sérfræðingar landsins, bent á á þessum mánuðum að það ætti að fara frekar í að greina þá hópa sem á mestri aðstoð þurfa að halda og hvaða hópar það eru mögulega umfram þá sem allra verst standa.“ Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, sagði málið koma sér illa fyrir flestalla til lengri tíma litið og sérfræðingar hafi gert sitt besta til að koma vitinu fyrir ríkisstjórnina. „Þetta mál mun ekki hjálpa öryrkjum og eldri borgurum til lengri tíma litið. Það það getur fest menn í fátæktargildru, fátæktargildru þar sem að fólk hefur ekki tækifæri til að komast aftur út á vinnumarkaðinn og skapa sér auknar tekjur,“ sagði hann. Hrópaði af gleði Nafni hans, Sigmundur Ernir Rúnarsson, þingmaður Samfylkingar, sagði málið snúast um eina spurningu, hvort taka ætti á kjaragliðnun eða ekki. „Ekki svona, heldur seinna. Það er ekki tími fyrir ykkur núna. Ykkar tími er ekki kominn og ykkar tími mun kannski aldrei koma. Kæru öryrkjar, það er pólitíkin sem er að teiknast hérna upp hjá hluta þingheims. Öðrum ekki, þar á meðal mér. Ég segi já." Inga Sæland var upphaflega talsmaður frumvarpsins þegar hún gegndi embætti félags- og húsnæðismálaráðherra en síðan tók Ragnar Þór Ingólfsson við eftir að Inga settist í stól mennta- og barnamálaráðherra. Þegar forseti þingsins tilkynnti að frumvarpið hefði verið samþykkt hrópaði Inga yfir salinn. 