Lögreglan og netöryggissveitin CERT-IS vara við grunsamlegum tölvupóstum þar sem fólk er varað við að það verði fyrir tjóni ef það grípur ekki strax til aðgerða. Póstarnir eru sendir í nafni þjónustufyrirtækja eins og iCloud, Google auk íslenskra fjarskiptafyrirtækja.
Í tilkynningu segir að dæmi um fyrirsagnir slíkra tölvupósta séu „Nettengingin þín er óvarin“, „Geymslan er full, eyðing hafin“ og „Tafarlausra aðgerða krafist - gagnageymslan er full“.
Þá segir að fólk sem hefur smellt á hlekki í slíkum tölvupóstum þurfi ekki að óttast því þar sé ekki reynt að komast yfir lykilorð eða greiðslukortaupplýsingar, heldur sé fólki beint á lögmæt þjónustufyrirtæki. Í einum póstinum sem lögregla hefur undir höndum er neytendum ráðlagt að kaupa sér aðgang að litháísku VPN-þjónustunni NordVPN.
„Markmiðið er að fá fólk til að kaupa vörur af þessum fyrirtækjum sem borga svikurunum þóknun fyrir. Þessi herferð er ansi umfangsmikil og því getur það reynst rekstraraðilum ansi erfitt að koma í veg fyrir að svikapóstarnir berist til sinna notenda. Það er því mikilvægt að vera á varðbergi fyrir svikapóstum sem þessum,“ segir í tilkynningu.