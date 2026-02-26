Heyrnar- og talmeinastöð Íslands verður lögð niður 1. maí næstkomandi og tekur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins við verkefnum hennar og þjónustuþegum. Heyrnar- og talmeinastöð er nú þegar staðsett í húsnæði heilsugæslunnar í Árbæ og verður þar áfram.
Starfsmenn Heyrnar- og talmeinastöðvar verða starfsmenn Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins með sömu ráðningarkjörum og áður samkvæmt tilkynningu ráðuneytisins.
Frumvarp heilbrigðisráðherra þessa efnis hefur verið samþykkt á Alþingi. Starfsmenn Heyrnar- og talmeinastöðvar eru að jafnaði 25 og er þetta ein minnsta stofnun heilbrigðisráðuneytisins, sett á fót með lögum frá Alþingi árið 1978.
Samkvæmt tilkynningu stjórnarráðsins hefur starfsemi Heyrnar- og talmeinastöðvar og fjöldi stöðugilda við stofnunina ekki þróast í takt við aukna eftirspurn eftir heyrnar- og talmeinaþjónustu, heyrnarmælingum og þjónustu vegna heyrnartækja. Þá hafi starfsemi annarra söluaðila heyrnartækja og sjálfstætt starfandi heyrnarfræðinga aukið úrval og bætt aðgengi að þjónustu fyrir heyrnarskerta.
Lögin sem Alþingi hefur samþykkt að fella brott gera hins vegar ráð fyrir því að stofnunin sé meginþjónustuaðili við heyrnarskerta, heyrnarlausa og þá sem eru með heyrnar- og talmein, sem er, samkvæmt tilkynningu stjórnarráðsins, ekki lengur raunin.
Þar kemur fram að áætlað sé að 14,3 prósent landsmanna séu með væga til mjög alvarlega heyrnarskerðingu, þar af um tólf þúsund manns með miðlungs til alvarlega heyrnarskerðingu sem krefjist aðkomu sérfræðinga. Auk þess séu skýr tengsl milli hækkandi aldurs og heyrnarskerðingar og því megi gera ráð fyrir að hérlendis muni um 35 þúsund manns þurfa á einhvers konar heyrnarþjónustu að halda árið 2030.
Flutningur verkefna Heyrnar- og talmeinastöðvarinnar til nýrrar einingar innan Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins samhliða niðurlagningu stofnunarinnar felur í sér að heilbrigðisþjónusta sem stofnunin hefur veitt þeim sem glíma við talmein, eru með heyrnarskerðingu eða heyrnarlausir, verður veitt á grundvelli laga um heilbrigðisþjónustu og í samræmi við skilgreiningu fyrsta-, annars- og þriðja stigs heilbrigðisþjónustu.
Heilsugæslustöðvar munu sinna fyrsta stigi þjónustunnar, annars stigs þjónusta skiptist milli sjálfstætt starfandi aðila og nýrrar einingar innan Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, og Landspítali mun áfram sjá um þriðja stigs heilbrigðisþjónustu.
Þannig verður samkvæmt tilkynningu lögð áhersla á að tryggja aðkomu hins opinbera að þjónustu við einstaklinga með flóknari sjúkdómsmynd og alvarlega heyrnarskerðingu, ásamt þjónustu við þá einstaklinga sem þurfa á ígræðslu eða öðrum heyrnarbætandi aðgerðum að halda.