Meistararnir rétt sluppu áfram Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 25. febrúar 2026 22:09 Khvicha Kvaratskhelia fagnar marki sínu fyrir Paris Saint-Germain í kvöld en það mark skildi endanlega á milli liðanna. Getty/Tnani Badreddine Paris Saint Germain, ríkjandi Meistaradeildarmeistarar, eru komnir áfram í sextán liða úrslit Meistaradeildarinnar í fótbolta, þar sem annaðhvort Barcelona eða Chelsea bíða, eftir að hafa gert 2-2 jafntefli í seinni leiknum við franska félagið Mónakó. Parísarliðið vann því einvígið 5-4 samanlagt eftir að hafa unnið fyrri leikin 3-2 í Frakklandi. Mónakó tók forystuna í seinni leiknum með yfirveguðu marki frá Maghnes Akliouche seint í fyrri hálfleik, en leikurinn snerist algjörlega við þegar Mamadou Coulibaly fékk rautt spjald fyrir tvær áminningar með stuttu millibili rétt fyrir klukkustundar leik. Marquinhos jafnaði metin aðeins mínútu eftir brottvísunina með marki af stuttu færi, áður en Khvicha Kvaratskhelia fylgdi eftir frákasti og veitti Parísarliðinu tveggja marka forskot samanlagt. Þaðan í frá virtist sigurinn í höfn en varamaðurinn Jordan Teze var á öðru máli þegar hann skoraði í uppbótartíma og tryggði spennuþrungnar síðustu sextíu sekúndur eða svo, þar sem Wout Faes klúðraði tækifæri til að jafna metin með skalla. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla