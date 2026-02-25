Trausti vill snúa aftur

Trausti Hjaltason vill leiða lista Sjálfstæðisflokksins í Vestmannaeyjum í næstu sveitarstjórnarkosningunum. Hann var bæjarfulltrúi flokksins í tvö kjörtímabil og hefur áður verið varaþingmaður fyrir Suðurkjördæmi. Prófkjör flokksins fer fram 13. mars.
Trausti greinir frá þessu í tilkynningu og segist hafa fundið fyrir löngun til að taka þátt í bæjarmálunum á ný. Hann hefur meðal annars starfað sem áhættustjóri hjá Lífeyrissjóði Vestmannaeyja, framkvæmdarstjóri dótturfélags Vinnslustöðvarinnar og framkvæmdastjóri knattspyrnudeildar ÍBV. Hann er 43 ára gamall og með meistaragráðu í lögfræði og BA-próf í stjórnmálafræði.
„Ég trúi því að við getum gert betur bæði í hagsmunagæslu gagnvart ríkinu og í rekstri bæjarfélagsins: meiri festu, meiri skýrleiki og að hafa fólk með í liðinu. Ég kem með reynslu úr atvinnulífi og sveitarstjórn, og ég vil standa fyrir það sem skiptir máli: ábyrgan rekstur, lægri álögur á fjölskyldur og trú á frelsi, framtak og dugnað,“ segir Trausti í tilkynningu.
„Til þess að ná sem bestum árangri þurfum við að vinna saman að settu marki og ég býð alla velkomna með í þá vegferð að gera Vestmannaeyjar að enn betri stað til að búa á.“