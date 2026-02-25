Atalanta ætlar að sjá til þess að þetta Evróputímabil verði ekki hrein hörmung hjá ítölskum félögum. Atalanta tryggði sér sæti í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar með 4-1 sigri á þýska félaginu Borussia Dortmund í kvöld.
Það var mikil dramatík í Bergamo undir lokin. Markið sem kom Atalanta áfram skoraði Lazar Samardzic úr vítaspyrnu en þetta var jafnframt síðasta spyrna leiksins. Vítið fékk ítalska liðið eftir að dómari leiksins fór í skjáinn. Ramy Bensebaini var í framhaldinu rekinn af velli með sitt annað gula spjald fyrir að sparka í höfuð leikmanns Dortmund þegar hann reyndi að hreinsa boltann frá marki.
Samardžić hélt ró sinni í vítaspyrnunni og þrumaði boltanum í þaknetið við gríðarlegan fögnuð heimamanna. Dómarinn flautaði síðan til leiksloka áður en þýska liðið gat tekið miðjuna enda þarna komið fram á sjöundu mínútu uppbótartíma.
Ítalirnir mæta annaðhvort enska liðinu Arsenal eða þýska liðinu Bayern München í sextán liða úrslitum.
Borussia Dortmund vann fyrri leikinn 2-0 í Þýskalandi og ítalska liðinu tókst því að vinna upp þessi tvö mörk og vinna einvígið samanlagt 4-3.
Ítalska liðið var búið að jafna metin í einvíginu í hálfleik eftir að hafa unnið fyrri hálfleikinn 2-0.
Fyrsta markið kom eftir aðeins fimm mínútur þegar Lorenzo Bernasconi sendi lága fyrirgjöf frá vinstri og Gianluca Scamacca var á hárréttum stað til að pota boltanum í netið.
Atalanta hélt uppi pressunni á meðan Dortmund-liðið virtist æ meira skelkað og heimamenn jöfnuðu einvígið rétt fyrir hálfleik þegar skot Davide Zappacosta fyrir utan teig fór af varnarmanni og í netið.
Borussia Dortmund skaut í stöngina snemma í seinni hálfleik með skoti frá Maximilian Beier og það reyndust dýrkeypt mistök því Atalanta skoraði þriðja markið skömmu síðar þegar Mario Pasalic skallaði fyrirgjöf Marten de Roon í netið á fjærstönginni.
Dortmund tókst að minnka muninn í 3-1 og jafna einvígið þökk sé marki Karim Adeyemi, sem hafði færnina og plássið til að losa um vinstri fótinn og skjóta boltanum glæsilega í netið frá vítateigslínunni.
Lokamínúturnar voru síðan æsispennandi og Atalanta átti lokaorðið.