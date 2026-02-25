Tína rusl til að komast á Reyki

Krakkar í sjöunda bekk í Laugalækjarskóla fundu upp á nýrri leið til að safna fyrir ferðalagi þeirra í skólabúðirnar á Reykjum. Þau ætla að verja degi í að týna rusl í almenningsrýmum hverfisins og safna áheitum.
Á fundi nemendanna veltu þeir og foreldrar vöngum yfir hvernig væri best að safna peningum fyrir ferðalagið.
„Það vildi enginn vera að þvinga óþarfa hluti upp á fólk og að fara í það að selja eitthvað sem enginn þarf þegar markmiðið er að fólk vilji aðallega styrkja krakkana,“ segir Ariana Katrín Katrínardóttir, móðir stúlku í skólanum.
Hugmyndin hafi vaknað eftir að eitt foreldrið, sem gekk á fundinn, minntist á hversu mikið rusl væri í Laugardalnum. Þannig vaknaði sú hugmynd að krakkarnir myndu tína rusl í fjáröflunarskyni, sem væri einnig mun umhverfisvænna heldur en að selja klósettpappír eða lakkrís.
„Krakkarnir tóku vel í það að hafa svona stóran dag þar sem þau munu ganga skipulega um hverfið. Við foreldrarnir skiptum þeim í hópa og hólf,“ segir Ariana.
„Við hugsuðum líka með okkur að þó að við gætum ekki safnað miklu værum við samt að skila einhverju til samfélagsins.“
Íþróttafélagið Þróttur kom til móts við krakkana og verður eins konar samkomustaður. Að auki ætla forsvarsmennirnir að bjóða hópnum í kakó að tínslunni lokinni.
Ariana tekur fram að þótt það verði snjór yfir öllu um helgina verði ekki hætt við heldur valinn annar dagur.