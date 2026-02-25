Móðir fimmtán ára drengs með afar fjölþættan vanda segir algjört ráðaleysi ríkja gagnvart honum og fjölskyldunni í velferðarkerfinu. Fjölskyldan hefur miklar áhyggjur af afdrifum hans og kallar eftir úrræðum. Við ræðum við móðurina í kvöldfréttum á Sýn.
Gul viðvörun er í gildi á höfuðborgarsvæðinu og snjó hefur kyngt niður í dag. Við förum út og heyrum í borgarbúum um snjóinn sem lét loksins sjá sig.
Prófkjör Pírata í Reykjavík hefst á morgun. Alexandra Briem og Kristinn Jón Ólafsson sem berjast um oddvitasætið mæta í myndver.
Þá heyrum við í forsætisráðherra sem þáði Prins póló á blaðamannafundi í dag og verðum í beinni frá matarveislu á Food&Fun.
Í Sportpakkanum rýnum við í skíðagönguafrek á Vetrarólympíuleikunum og í Íslandi í dag hittum við sjö ára dreng sem er á batavegi eftir langa og hetjulega baráttu við krabbamein. Hann segist þó ekki líta á sig sem hetju – heldur illmenni sem noti brosið til þess að drepa krabbameinið.
