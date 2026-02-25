Norska ævintýrið í Meistaradeildinni hefur gefið Íslendingaliðinu Brann trú að þeir geti líka búið til sitt eigið Evrópuævintýri í Evrópudeildinni annað kvöld.
Á morgun er komið að seinni umspilsleiknum í Evrópudeildinni milli Brann og Bologna. Ítalska liðið vann Brann 1–0 í Bergen í síðustu viku og er nú gestgjafi í leiknum á fimmtudaginn.
Fyrirliðinn Fredrik Pallesen Knudsen segir að þetta verði mikilvægur leikur en líka mjög skemmtilegur fótboltaleikur.
„Við þurfum mörk og helst þurfum við að forðast að fá á okkur mark. Við hlökkum gríðarlega mikið til þeirrar áskorunar sem við stöndum frammi fyrir,“ sagði fyrir Freyr Alexandersson sem þjálfar lið Brann.
Fyrirliðinn fylgdist með leik Bodö/Glimt og Inter í gær, þar sem Norðlendingarnir komust áfram í Meistaradeildinni með 5–2 samanlagt.
„Þetta var frábær frammistaða, það sáum við öll. Að norsk knattspyrna geti staðið sig svona vel á þeim mælikvarða sem við erum á núna gefur öllum sem spila í þessari deild sjálfstraust,“ sagði Kundsen.
Hann leggur áherslu á að metnaður þeirra sé að komast áfram. Freyr Alexandersson var einnig hrifinn af Glimt.
„Glimt skilaði stórkostlegri frammistöðu, sem þeir eru sjálfir mjög uppteknir af. Þeir eiga að fá alla heimsathygli á sig og eiga að njóta þess, líka vegna þess að þeir eiga það skilið,“ sagði Freyr.
En þjálfarinn leggur líka áherslu á að ekki eigi að bera þessi tvö félög saman.
„Við verðum að sýna Brann smá þolinmæði, því velgengni Glimt er ferðalag í rétta átt yfir langan tíma, bæði með ákvörðunum, samfellu og hæfu fólki í stöðum. Það eru fjögur ár síðan Brann var í B-deildinni, gefið okkur sex ár í viðbót og þá getum við séð hvort við komumst líka í sextán liða úrslit Meistaradeildarinnar,“ sagði Freyr.