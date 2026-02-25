Fótbolti

Fyrir­liði Freys segir Brann fá inn­blástur frá Bodö/Glimt

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Freyr Alexandersson, þjálfari Brann, fagnar hér eftir leik liðsins í Evrópudeildinni fyrr í vetur.
Norska ævintýrið í Meistaradeildinni hefur gefið Íslendingaliðinu Brann trú að þeir geti líka búið til sitt eigið Evrópuævintýri í Evrópudeildinni annað kvöld.

Á morgun er komið að seinni umspilsleiknum í Evrópudeildinni milli Brann og Bologna. Ítalska liðið vann Brann 1–0 í Bergen í síðustu viku og er nú gestgjafi í leiknum á fimmtudaginn.

Fyrirliðinn Fredrik Pallesen Knudsen segir að þetta verði mikilvægur leikur en líka mjög skemmtilegur fótboltaleikur.

Við hlökkum gríðarlega mikið til

„Við þurfum mörk og helst þurfum við að forðast að fá á okkur mark. Við hlökkum gríðarlega mikið til þeirrar áskorunar sem við stöndum frammi fyrir,“ sagði fyrir Freyr Alexandersson sem þjálfar lið Brann.

Fyrirliðinn fylgdist með leik Bodö/Glimt og Inter í gær, þar sem Norðlendingarnir komust áfram í Meistaradeildinni með 5–2 samanlagt.

„Þetta var frábær frammistaða, það sáum við öll. Að norsk knattspyrna geti staðið sig svona vel á þeim mælikvarða sem við erum á núna gefur öllum sem spila í þessari deild sjálfstraust,“ sagði Kundsen.

Eru sjálfir mjög uppteknir af því

Hann leggur áherslu á að metnaður þeirra sé að komast áfram. Freyr Alexandersson var einnig hrifinn af Glimt.

„Glimt skilaði stórkostlegri frammistöðu, sem þeir eru sjálfir mjög uppteknir af. Þeir eiga að fá alla heimsathygli á sig og eiga að njóta þess, líka vegna þess að þeir eiga það skilið,“ sagði Freyr.

Freyr um Meistaradeildardrauma Brann

En þjálfarinn leggur líka áherslu á að ekki eigi að bera þessi tvö félög saman.

„Við verðum að sýna Brann smá þolinmæði, því velgengni Glimt er ferðalag í rétta átt yfir langan tíma, bæði með ákvörðunum, samfellu og hæfu fólki í stöðum. Það eru fjögur ár síðan Brann var í B-deildinni, gefið okkur sex ár í viðbót og þá getum við séð hvort við komumst líka í sextán liða úrslit Meistaradeildarinnar,“ sagði Freyr.

Evrópudeild UEFA Norski boltinn

