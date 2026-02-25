Fótbolti

Mínútu þögn fyrir leik Ís­lands í Mexíkó

Valur Páll Eiríksson skrifar
Landsliðið mætir Mexíkó í nótt.
Landsliðið mætir Mexíkó í nótt. Mynd/KSÍ

Mínútu þögn verður fyrir leik íslenska karlalandsliðsins í fótbolta gegn Mexíkó sem fram fer í Queretaro klukkan tvö í nótt.

Leikurinn fer fram í skugga átaka milli glæpagengisins CJNG og mexíkóska hersins en herinn felldi foringja samtakanna, El Mencho, á sunnudaginn var.

Fallinna hermanna mexíkóska hersins verður minnst fyrir leik kvöldsins með einnar mínútu þögn eftir því sem fram kemur í yfirlýsingu frá KSÍ til Vísis.

Leikmenn úr Bestu deild karla manna landsliðið sem mætir mexíkósku landsliði sem aðeins telur menn úr þarlendri deild. Margir leikmenn andstæðingsins berjast fyrir sæti í landsliðshópnum fyrir komandi heimsmeistaramót.

Leikurinn hefst klukkan 2:00 í nótt og verður sýndur beint og í opinni dagskrá á Sýn Sport.

Landslið karla í fótbolta Mexíkó

