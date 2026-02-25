Mínútu þögn verður fyrir leik íslenska karlalandsliðsins í fótbolta gegn Mexíkó sem fram fer í Queretaro klukkan tvö í nótt.
Leikurinn fer fram í skugga átaka milli glæpagengisins CJNG og mexíkóska hersins en herinn felldi foringja samtakanna, El Mencho, á sunnudaginn var.
Fallinna hermanna mexíkóska hersins verður minnst fyrir leik kvöldsins með einnar mínútu þögn eftir því sem fram kemur í yfirlýsingu frá KSÍ til Vísis.
Leikmenn úr Bestu deild karla manna landsliðið sem mætir mexíkósku landsliði sem aðeins telur menn úr þarlendri deild. Margir leikmenn andstæðingsins berjast fyrir sæti í landsliðshópnum fyrir komandi heimsmeistaramót.
Leikurinn hefst klukkan 2:00 í nótt og verður sýndur beint og í opinni dagskrá á Sýn Sport.
Arnar Gunnlaugsson vonast eftir að fulltrúar Bestu deildar karla sýni sínar bestu hliðar er Ísland mætir Mexíkó í æfingaleik í nótt. Ytri aðstæður hafa verið settar til hliðar og öll einbeiting á leikinn sjálfan.
Javier Aguirre, landsliðsþjálfari Mexíkó, segir knattspyrnusamband landsins hafa lofað því að allir verði öruggir er liðið mætir Íslandi í nótt. Óeirðir brutust út í vikunni eftir að yfirmaður alræmdra glæpasamtaka var felldur á sunnudag.
Óeirðir í Mexíkó hafa sín áhrif á strákana okkar í fótboltalandsliðinu sem eru staddir þar í landi. Landsliðsþjálfarinn segir stöðuna súrrealíska en allt gangi sinn vanagang, þrátt fyrir aukna öryggisgæslu. Sem stendur á leikurinn að fara fram, en það gæti breyst.
Íslenska karlalandsliðið í fótbolta þarf ekki bara að glíma við sterkt lið Mexíkó í nótt heldur einnig óvenjulegar aðstæður; þunnt loft og kannski svolítið þrúgandi andrúmsloft.
Landsleikur Íslands við Mexíkó fer fram, að öllu óbreyttu, í Queretaro aðra nótt.
Andreas Rettig, framkvæmdastjóri þýska knattspyrnusambandsins, DFB, segir ofbeldisöldu í Guadalajara í Mexíkó ýta undir kvíða fremur en spennu fyrir komandi heimsmeistaramóti í sumar.
Segja má að landsleikur Mexíkó og Íslands aðra nótt verði um leið uppgjör efstu deilda Mexíkó og Íslands, því þaðan koma nánast allir leikmenn landsliðanna að þessu sinni.
Enn er óvíst hvort landsleikur karlalandsliðs Íslands við Mexíkó þar ytra fari fram á aðfaranótt fimmtudags líkt og til stendur. Einhverjir miðlar segja líklegra en ekki að leiknum verði frestað af öryggisástæðum en aðrir segja leikinn fara fram.
Fótboltaleikjum hefur verið frestað í Mexíkó sökum ófremdarástands sem hefur skapast í kjölfar þess að glæpaforinginn El Mencho var skotinn til bana í gær.
Glæpaforinginn Rubén Nemesio Oseguera, sem var betur þekktur sem El Mencho, lést fyrr í dag eftir að hafa verið skotinn í bardaga við Mexíkóska herinn.