Sigurður stefnir á La Liga innan fjögurra ára Valur Páll Eiríksson skrifar 25. febrúar 2026 10:30 Sigurður Bjartur Hallsson fer ágætlega af stað með Mérida á Spáni. Mynd/Mérida Sigurður Bjartur Hallsson samdi nýlega nokkuð óvænt við spænskt lið í þriðju efstu deild og skoraði sitt fyrsta mark á dögunum. Hann setur stefnuna á að komast í La Liga á næstu fjórum árum. Framherjinn var kynntur sem leikmaður Mérida í lok janúar en spænska liðið keypti hann frá FH þar sem hann hefur leikið í Bestu deildinni undanfarin tvö sumur. Hann samdi við félagið til sumarsins 2028 með möguleika á árs framlengingu. Sigurður skoraði 16 mörk í 26 leikjum með FH í fyrra, þar af sex mörk í fimm leikjum eftir uppskiptingu deildarinnar. „Ég átti ekki beint von á því að Spánn yrði fyrir valinu en þetta var mjög spennandi þegar þetta kom upp á borðið. Mér fannst erfitt að segja nei við þessu og ákvað að hoppa á þetta," segir Sigurður um ákvörðunina að stökkva til Spánar. „Ég er á fullu að reyna að læra spænskuna núna og ég held að þetta verði allt töluvert auðveldara þegar ég næ tökum á henni, allt þetta dagslega. Þeir eru ekkert brjálæðislega góðir í ensku." Merida situr í 5. sæti A-riðils spænsku C-deildarinnar. Liðið í umspilssæti um sæti í B-deild. Sigurður Bjartur skoraði eitt marka liðsins á sunnudaginn var. „Þetta fer nokkuð vel af stað. Fyrsti mánuðurinn var svolítill aðlögunartími. Það var ekkert svo heitt þegar ég mætti hingað en hitinn er aðeins farinn að taka við sér. Það voru 22 gráður í leiknum í gær (á sunnudag) og ég mun þurfa að venjast því. Ég er að aðlagast öllu öðru nokkuð hratt," segir Sigurður sem mætir sterkum liðum í deildinni og er ánægður með hversu gott umhverfið er á nýjum stað. „Það eru mörg B-lið sterkra liða í deildinni. Real Madrid Castilla og Barcelona B í deildinni sem eru mjög professional. Mérida er það líka. Þetta er mjög gott umhverfi. Við erum með þrjá sjúkraþjálfara og lækni, svo risastórt þjálfarateymi, það eru um fimm eða sex í teyminu," segir Sigurður. Markmiðið er að komast upp í B-deildina. „Það er markmiðið hjá okkur, alveg klárlega, að vera í umspilinu og reyna að komast upp." Yussuf Poulsen er fyrirmynd fyrir það sem Sigurður ætlar sér á næstu árum.Getty/Ulrik Pedersen Sigurður leit þá til dansks landsliðsmanns við ferðalagið til Spánar. Hinn 31 árs gamli Yussuf Poulsen reis hratt upp metorðastigann hjá þýska liðinu RB Leipzig, sem hann samdi við árið 2013. „Þegar þetta kom inn á borð til mín hugsaði ég mikið til Yussuf Poulsen sem fór í Leipzig þegar þeir voru í fjórðu deild og fór upp um fjórar deildir með þeim. Það er svona möguleikinn sem ég sé í þessu verkefni, að geta verið kominn í La Liga innan þriggja til fjögurra ára," segir Sigurður. Viðtalið má sjá í spilaranum.