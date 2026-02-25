Fótbolti

„Á­kváðum að velja sterkasta liðið ó­háð aldri“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Arnar Gunnlaugsson vonast eftir góðri frammistöðu úrvalsliðs Bestu deildarinnar í Mexíkó.
Arnar Gunnlaugsson vonast eftir að fulltrúar Bestu deildar karla sýni sínar bestu hliðar er Ísland mætir Mexíkó í æfingaleik í nótt. Ytri aðstæður hafa verið settar til hliðar og öll einbeiting á leikinn sjálfan.

Mikið hefur verið rætt og ritað um aðstæður í Mexíkó í aðdraganda leiksins og mikil öryggisgæsla fylgir íslenska liðinu. Sömuleiðis verður hún mikil í kringum leikinn sem mun fara fram.

„Ég held það sé fínt að einblína á fótboltann til að dreifa huganum. Það er uppselt á völlinn og ég held að menn séu spenntir fyrir þessu. Þetta er öðruvísi en menn eru vanir, að hafa 35 þúsund tryllta Mexíkóa í stúkunni,“ segir Arnar um verkefnið.

Borið hefur á gagnrýni á liðsval Arnars í leikmannahópinn. Í honum séu leikmenn sem eigi lítinn séns á að taka skrefið upp í A-landsliðið og tækifæri hafi verið til að gefa yngri mönnum tækifæri. Meðalaldur hópsins er tæplega 29 ár og átta leikmenn 31 árs eða eldri.

Arnar segist hafa ákveðið að velja bestu leikmenn Bestu deildarinnar óháð aldri.

„Ég skil það mjög vel og ég virði allar góðar skoðanir. Við litum á þetta þannig að við séum fulltrúar Bestu deildarinnar og við ákváðum að velja sterkasta liðið óháð aldri. Við stöndum bara og föllum með því en svo fylgja hverjum einasta glugga alltaf spurningar um hvort Jón eða Siggi eru valdir,“ segir Arnar.

En hverju vonast Arnar eftir  því að fá út úr þessu verkefni?

„Við sýndum góða frammistöðu oft á síðasta ári en úrslitin voru mikil vonbrigði. Við töpuðum alltof mörgum leikjum. Markmiðið þetta árið er að ná í úrslit en halda í sömu frammistöðu og í fyrra,“

„Leikmyndin verður örugglega svipuð og á móti Frökkum. Við erum að spila við lið sem er ofarlega á heimslistanum á erfiðum útivelli. Þeir eru með marga leikmenn sem munu spila á HM í sumar. Við erum ekki í einhverjum draumóraheimi að við munum stýra leiknum. Þegar augnablikin koma náum við vonandi góðri pressu eða góðum spilkafla eins og var á móti Frökkum. Það er leikmyndin sem við sjáum fyrir okkur,“ segir Arnar.

Leikurinn hefst klukkan 2:00 í nótt og er sýndur beint, og í opinni dagskrá, á Sýn Sport.

Landslið karla í fótbolta Mexíkó

