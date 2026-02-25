„Ákváðum að velja sterkasta liðið óháð aldri“ Valur Páll Eiríksson skrifar 25. febrúar 2026 14:32 Arnar Gunnlaugsson vonast eftir góðri frammistöðu úrvalsliðs Bestu deildarinnar í Mexíkó. Getty/Ramsey Cardy Arnar Gunnlaugsson vonast eftir að fulltrúar Bestu deildar karla sýni sínar bestu hliðar er Ísland mætir Mexíkó í æfingaleik í nótt. Ytri aðstæður hafa verið settar til hliðar og öll einbeiting á leikinn sjálfan. Mikið hefur verið rætt og ritað um aðstæður í Mexíkó í aðdraganda leiksins og mikil öryggisgæsla fylgir íslenska liðinu. Sömuleiðis verður hún mikil í kringum leikinn sem mun fara fram. „Ég held það sé fínt að einblína á fótboltann til að dreifa huganum. Það er uppselt á völlinn og ég held að menn séu spenntir fyrir þessu. Þetta er öðruvísi en menn eru vanir, að hafa 35 þúsund tryllta Mexíkóa í stúkunni,“ segir Arnar um verkefnið. Borið hefur á gagnrýni á liðsval Arnars í leikmannahópinn. Í honum séu leikmenn sem eigi lítinn séns á að taka skrefið upp í A-landsliðið og tækifæri hafi verið til að gefa yngri mönnum tækifæri. Meðalaldur hópsins er tæplega 29 ár og átta leikmenn 31 árs eða eldri. Arnar segist hafa ákveðið að velja bestu leikmenn Bestu deildarinnar óháð aldri. „Ég skil það mjög vel og ég virði allar góðar skoðanir. Við litum á þetta þannig að við séum fulltrúar Bestu deildarinnar og við ákváðum að velja sterkasta liðið óháð aldri. Við stöndum bara og föllum með því en svo fylgja hverjum einasta glugga alltaf spurningar um hvort Jón eða Siggi eru valdir,“ segir Arnar. En hverju vonast Arnar eftir því að fá út úr þessu verkefni? „Við sýndum góða frammistöðu oft á síðasta ári en úrslitin voru mikil vonbrigði. Við töpuðum alltof mörgum leikjum. Markmiðið þetta árið er að ná í úrslit en halda í sömu frammistöðu og í fyrra,“ „Leikmyndin verður örugglega svipuð og á móti Frökkum. Við erum að spila við lið sem er ofarlega á heimslistanum á erfiðum útivelli. Þeir eru með marga leikmenn sem munu spila á HM í sumar. Við erum ekki í einhverjum draumóraheimi að við munum stýra leiknum. Þegar augnablikin koma náum við vonandi góðri pressu eða góðum spilkafla eins og var á móti Frökkum. Það er leikmyndin sem við sjáum fyrir okkur,“ segir Arnar. Leikurinn hefst klukkan 2:00 í nótt og er sýndur beint, og í opinni dagskrá, á Sýn Sport. Landslið karla í fótbolta Mexíkó Mest lesið Íslandsmeistarinn gekk út á miðju móti og tekur sér pásu Sport Harmleikur á handboltaleik Handbolti Hefur bætt við sig fimm milljónum fylgjenda Sport Þurfti að fara í hjartaaðgerð eftir Ólympíuleikana Sport Orri borinn meiddur af æfingu landsliðsins Körfubolti Ætlar að sanna að hann sé bestur í Evrópu Sport Cristiano Ronaldo með áhrifamikla kveðju til Lindsey Vonn Sport Sigurður stefnir á La Liga innan fjögurra ára Fótbolti Rekinn eftir aðeins rúman mánuð í starfi Enski boltinn Ein stærsta stjarna kvennafótboltans myndi ekki útiloka verkfall Fótbolti Fleiri fréttir Onana ætlar að koma sér aftur í markið hjá Man. Utd „Ákváðum að velja sterkasta liðið óháð aldri“ Real án Mbappé í kvöld Þjálfari Mexíkó: „Það verða allir öruggir“ Tók til varna fyrir Sterling: „Hvað er eiginlega að ykkur?“ Strákarnir okkar finna vel fyrir þunna loftinu Sigurður stefnir á La Liga innan fjögurra ára Rekinn eftir aðeins rúman mánuð í starfi „Hvenær á að fara að sýna þessu Bodö-liði alvöru virðingu?“ Pollrólegur yfir stöðunni í Mexíkó Sjáðu mörkin: Norskar hetjur í Mílanó og norsk hetja í Madrid Ein stærsta stjarna kvennafótboltans myndi ekki útiloka verkfall Segir það forréttindi að vera með Man. United-pressuna á sér „Allt er mögulegt“ Leverkusen fór áfram og Newcastle vann 9-3 samanlagt Norska ævintýraliðið sló út Inter á San Siro Portúgal vill fá enska unglingalandsliðsmanninn Þrenna Sörloth skaut Atletico Madrid áfram Prestianni æfði á Bernabeu þrátt fyrir bannið „Fer í taugarnar á mér að fagnaðarlæti Vinicius séu notuð gegn honum“ Þjálfari danska landsliðsins með augun á gamla Valsaranum Vonast eftir stærra hlutverki Leikurinn í Mexíkó fer fram Óvíst hvenær en Ægir Jarl mun ganga til liðs við Fram Fylltu í eyðurnar: „Hann þarf að vinna deildina“ Staðan í Mexíkó og Bandaríkjunum valdi áhyggjum Ætla að sýna hve ráin hefur hækkað í Bestu deildinni Einum leik frá sögulegum árangri Sex milljóna sekt fyrir að mæta seint Misvísandi fréttir frá Mexíkó Sjá meira