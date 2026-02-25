Innlent

Yfir hundrað þúsund gert kröfu: „Réttlæti skal ná fram að ganga“

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
098E11290BBE53C7F613C2992EE92E75B5DD1A0A0615751AA8C6363DD8205D67_713x0

Alls hafa borist 115 þúsund kröfur í tjónaskrá fyrir Úkraínu sem sett var á fót á leiðtogafundi Evrópuráðsins í Reykjavík fyrir þremur árum. Gert er ráð fyrir að skaðabótanefnd taki til starfa innan tveggja ára. Formaður tjónaskrárinnar segir um fordæmalaust starf að ræða og að ekki verði slegið slöku við þótt á móti blási á alþjóðavettvangi.

Tjónaskráin var sett á fót í kjölfar leiðtogafundar Evrópuráðsins sem fram fór í Reykjavík í maí 2023. Verkefnið hefur það að markmiði að gera Úkraínumönnum kleift að skrásetja og sækja bætur vegna þess tjóns sem þeir hafa orðið fyrir sem rekja má til innrásarstríðs Rússa. Nú eru fjögur ár liðin síðan allsherjarinnrás Rússa hófst í Úkraínu, en Róbert Spanó, formaður tjónaskrár Evrópuráðsins fyrir Úkraínu, segir í skriflegu svari til fréttastofu að til þessa hafi borist 115 þúsund kröfur í tjónaskrána.

Þá var alþjóðasamningur um stofnun skaðabótanefndar samþykktur í Haag í desember síðastliðnum, en nú þarf tilskilinn fjöldi ríkja að fullgilda samninginn til að hann taki gildi. Róbert segir að gera megi ráð fyrir að vinna nefndarinnar hefjist eftir 18-24 mánuði. 

Ísland var í hópi þeirra 35 ríkja sem undirrituðu samning um stofnun skaðabótanefndarinnar, en undirritunin fór fram á ríkjaráðstefnu á vettvangi Evrópuráðsins í Hollandi með þátttöku Volodómír Selenskí Úkraínuforseta, líkt og greint var frá í tilkynningu frá Stjórnarráðinu í desember.

Þá stendur yfir vinna á vettvangi tjónaskrárinnar við að opna fyrir nýja tjónsflokka og tekið er við kröfum, þrátt fyrir að stríðið geysi enn. Þessi vinna er fordæmalaus að sögn Róberts, en það sé eindregið markmið stjórnarinnar að ekki verið slegið slöku við þótt á móti blási á alþjóðavettvangi. „Réttlæti skal ná fram að ganga,“ segir ennfremur í svari Róberts.

Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið