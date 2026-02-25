Yfir hundrað þúsund gert kröfu: „Réttlæti skal ná fram að ganga“ Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 25. febrúar 2026 14:32 Alls hafa borist 115 þúsund kröfur í tjónaskrá fyrir Úkraínu sem sett var á fót á leiðtogafundi Evrópuráðsins í Reykjavík fyrir þremur árum. Gert er ráð fyrir að skaðabótanefnd taki til starfa innan tveggja ára. Formaður tjónaskrárinnar segir um fordæmalaust starf að ræða og að ekki verði slegið slöku við þótt á móti blási á alþjóðavettvangi. Tjónaskráin var sett á fót í kjölfar leiðtogafundar Evrópuráðsins sem fram fór í Reykjavík í maí 2023. Verkefnið hefur það að markmiði að gera Úkraínumönnum kleift að skrásetja og sækja bætur vegna þess tjóns sem þeir hafa orðið fyrir sem rekja má til innrásarstríðs Rússa. Nú eru fjögur ár liðin síðan allsherjarinnrás Rússa hófst í Úkraínu, en Róbert Spanó, formaður tjónaskrár Evrópuráðsins fyrir Úkraínu, segir í skriflegu svari til fréttastofu að til þessa hafi borist 115 þúsund kröfur í tjónaskrána. Þá var alþjóðasamningur um stofnun skaðabótanefndar samþykktur í Haag í desember síðastliðnum, en nú þarf tilskilinn fjöldi ríkja að fullgilda samninginn til að hann taki gildi. Róbert segir að gera megi ráð fyrir að vinna nefndarinnar hefjist eftir 18-24 mánuði. Ísland var í hópi þeirra 35 ríkja sem undirrituðu samning um stofnun skaðabótanefndarinnar, en undirritunin fór fram á ríkjaráðstefnu á vettvangi Evrópuráðsins í Hollandi með þátttöku Volodómír Selenskí Úkraínuforseta, líkt og greint var frá í tilkynningu frá Stjórnarráðinu í desember. Þá stendur yfir vinna á vettvangi tjónaskrárinnar við að opna fyrir nýja tjónsflokka og tekið er við kröfum, þrátt fyrir að stríðið geysi enn. Þessi vinna er fordæmalaus að sögn Róberts, en það sé eindregið markmið stjórnarinnar að ekki verið slegið slöku við þótt á móti blási á alþjóðavettvangi. „Réttlæti skal ná fram að ganga,“ segir ennfremur í svari Róberts. Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Mest lesið Lögreglustjóri tilkynntur fyrir ofbeldi og áreitni á þorrablóti Innlent „Svo sprakk rúðan og glerbrot út um allt í bílnum“ Innlent Fallast ekki á svör borgarinnar og vilja „friðarviðræður“ Innlent Vissi alltaf að sonurinn myndi ekki þrífast í skólakerfinu Innlent Biðla til fólks að vera undirbúið undir vetrarfærð á morgun Innlent Enn óvíst hvar miðja bakkans lendir Innlent Fangavörður sendur í leyfi Innlent Átti að fá smáaura fyrir sögulegt smygl Innlent Tólf sagt upp hjá Sjúkratryggingum Innlent Gul viðvörun á höfuðborgarsvæðinu vegna snjókomu Veður Fleiri fréttir Enginn meðalmaður eða meðalkona til í alvörunni Maðurinn grunaður um manndráp á Kársnesi áfram í haldi Tólf sagt upp hjá Sjúkratryggingum Yfir hundrað þúsund gert kröfu: „Réttlæti skal ná fram að ganga“ Þá var hægt að lækka fargjöld um 51 prósent Tæp sextíu prósent landsmanna vilja banna sjókvíaeldi Sjálfstæðisflokkurinn ekki í samkeppni og „alveg slök“ í Miðflokknum Einar fundar með borginni um málefni miðborgar Átti að fá smáaura fyrir sögulegt smygl Þjónustubátur sökk í Tálknafjarðarhöfn Lögreglustjóri tilkynntur fyrir ofbeldi og áreitni á þorrablóti Enn óvíst hvar miðja bakkans lendir Snjókomubakkinn nálgast borgina Vissi alltaf að sonurinn myndi ekki þrífast í skólakerfinu Ellefu í framboði í prófkjöri Pírata Býður sig fram í embætti varaformanns VG Hálfs árs fangelsi fyrir að berja mann með bifhjólakeðju Rúmar sex hundruð milljónir til sjö stjórnmálaflokka Rúta út af vegi í Fagradal og fleiri í vanda í hvassviðrinu Þau skipa lista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri Þrjár stúlkur réðust á eina Fangavörður sendur í leyfi Fallast ekki á svör borgarinnar og vilja „friðarviðræður“ Vantrauststillagan sýni vanhæfni meirihluta Vöku Biðla til fólks að vera undirbúið undir vetrarfærð á morgun „Svo sprakk rúðan og glerbrot út um allt í bílnum“ Ný bráðamóttaka að taka á sig mynd Miðflokki fatast flugið Vökuliðar frestuðu afgreiðslu á vantrauststillögu Samgöngustofa ógildir skoðanir á gúmmíbjörgunarbátum Sjá meira