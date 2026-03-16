Við fjöllum um heimsmarkaðsverð á áli sem hefur ekki verið hærra í fjögur ár og einnig um ummæli Bandaríkjaforseta sem lét að því liggja að úti væri um Atlantshafsbandalagið ef bandamenn myndu ekki senda herskip að Hormússundi, kröfu sem Evrópuleiðtogar hafa tekið fálega í. Þá segjum við frá vaxandi atvinnuleysi í byggingageiranum en íbúðabygging á landsvísu hefur dregist mikið saman frá árinu 2023 og segja samtök iðnaðarins markaðinn í vítahring.
Svo auðvitað mál málanna en 16 þúsund manns sóttu tónleika Laufeyjar í Kórnum um helgina og við ætlum að gera þá upp með sönnum aðdáendum Laufeyjar í myndveri. Við förum jafnframt yfir umræður á Alþingi í dag í beinni útsendingu.
Þá verður sagt frá uppbyggingu hjúkrunarheimila og rætt við landsliðsmenn í handbolta sem komu saman til æfinga í dag fyrir æfingaleiki gegn Svíum. Rætt verður við Gunnar Nelson um gróskuna í Mjölni og Í Íslandi í dag skellir Sindri Sindrason sér í bóklegt ökupróf og við ætlum að sjá hvernig það gekk hjá honum.