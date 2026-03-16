Kjartan Atli Kjartansson fjölmiðlamaður og þjálfari leiðir framboðslista Samfylkingarinnar í Garðabæ. Listinn var samþykktur á fjölmennum félagsfundi nú fyrir stundu.
Þetta kemur fram í tilkynningu. Þar segir jafnframt að Vilborg Anna Strange Garðarsdóttir fjármála-og rekstrarstjóri verði í öðru sæti listans og Rakel Margrét Viggósdóttir kennari og deildarstjóri í því þriðja.
„Þessi hugmynd, að ég myndi leiða Samfylkinguna í Garðabæ, kom upp fyrr á þessu ári. Strax á fyrsta fundi fann ég hvað fólkið í flokknum hefur mikinn metnað fyrir Garðabæ. Óhætt er að segja að ég geri slíkt hið sama,“ er haft eftir Kjartani Atla í tilkynningunni.
„Það er að sjálfsögðu mikill heiður að fá að vera í stafninum og leiða þessa mögnuðu liðsheild. Listinn hefur á að skipa frábærri blöndu af kraftinum sem fylgir nýju fólki í stjórnmálum og reynslu þeirra sem þekkja pólitíkina, en á listanum má finna fyrrum ráðherra, bæjarstjóra og bæjarfulltrúa í fleirtölu. Við erum með sterka tengingu við skólakerfið í bænum, íþróttastarfið og byggðarkjarnana þrjá.“
Hann segir jafnframt að framboðið muni á næstu vikum kynna stefnumál sín fyrir bæjarbúum. Lögð verði áhersla á skynsemi og metnaðarfulla nálgun í að bæta nærumhverfið. Frambjóðendum þyki vænt um Garðabæ.
Vilmar Pétursson, sérfræðingur hjá Vinnumálastofnun, er í fjórða sæti listans og hinn 23 ára Ögmundur Árni Sveinsson í því fimmta, en viðskiptafræðineminn Ögmundur er innfæddur Garðbæingur sem hefur þjálfað börn og unglinga bæjarins í körfubolta við einstaklega góðan orðstír. Í sjötta sætinu er Katrín Júlíusdóttir, fyrrum fjármálaráðherra og iðnaðar- og nýsköpunarráðherra.
Listinn í heild sinni:
1. Kjartan Atli Kjartansson, stjórnmálafræðingur, fjölmiðlamaður, þjálfari og rithöfundur
2. Vilborg Anna Strange Garðarsdóttir, fjármála- og rekstrarstjóri
3. Rakel Margrét Viggósdóttir, kennari og deildarstjóri
4. Vilmar Pétursson, sérfræðingur hjá Vinnumálastofnun
5. Ögmundur Árni Sveinsson, viðskiptafræðinemi og þjálfari
6. Katrín Júlíusdóttir, f.v. ráðherra, ráðgjafi og rithöfundur
7. Rósanna Andrésdóttir, grunnskólakennari og alþjóðafræðingur
8. Bjarni Thor Kristinsson, óperusöngvari, menningarstjórnandi og leikstjóri
9. Guðfinna Guðmundsdóttir, f.v. bæjarfulltrúi , matreiðslumeistari og menntunarfræðingur
10.Ragnheiður Hergeirsdóttir, f.v. bæjarstjóri, félagsráðgjafi og lektor við H.Í.
11.Freyja Kvaran, stjórnmálafræðinemi
12.Jón Gunnlaugur Viggósson, íþróttastjóri HSÍ
13.Ásdís Magnúsdóttir, lögfræðingur
14.Ósk Sigurðardóttir, deildarstjóri
15.Stefán Arinbjarnarson, f.v. íþrótta- og tómstundafulltrúi Álftaness, kennari og þjálfari
16.Gréta Ósk Óskarsdóttir, bókmenntafræðingur og bætiefnaráðgjafi
17.Birta Mjöll Antonsdóttir, launaráðgjafi
18.Heiða Mist Kristjánsdóttir, hjúkrunarfræðingur
19.Kristján Sveinbjörnsson, fv. bæjarfulltrúi, rafverktaki, hönnuður og byggingastjóri
20.Rafn Svanur Oddsson, f.v. slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður og vélvirki
21.Edda Gíslrún Kjartansdóttir, grunnskólakennari
22.Guðmundur Andri Thorsson, f.v. alþingismaður og rithöfundur