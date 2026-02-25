Einar fundar með borginni um málefni miðborgar Lovísa Arnardóttir skrifar 25. febrúar 2026 13:25 Einar Bárðarson mun funda með fulltrúum borgarstjóra um málið. Vísir/Anton Brink Skrifstofa borgarstjóra ætlar að funda með Einari Bárðarsyni, framkvæmdastjóra Samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði, um ýmis mál er varða veitingarekstur í miðborginni. Þau vilja ekki kalla það „friðarviðræður“ eins og Einar hefur kallað eftir en Eva Bergþóra Guðbergsdóttir, samskiptastjóri borgarinnar, segir eiga að ræða ýmis mál er varða miðborgina á fundinum. Einar gagnrýndi í viðtali við Vísi í dag svör borgarinnar vegna stöðumælasekta starfsfólks veitingahúsa við affermingar ekki standast fulla skoðun. Gert sé ráð fyrir undanþágum fyrir litlar sendingar í miðborgum nágrannalandanna. Talsmaðurinn kallar eftir samtali, auglýsir eftir stjórnmálamönnum og býður sig fram í „friðarviðræður“ vegna málsins. Vísir ræddi í gær við Hjalta Vignisson, eiganda hamborgarastaðarins 2guys við Hlemm. Starfsmenn þar hafa ítrekað fengið stöðumælasektir þegar þeir hafa affermt vörur, jafnvel þó þeir hafi einungis stoppað örstutt fyrir utan veitingastað sinn. Hamborgarastaðurinn er beint á móti Hlemmi og er svæðið nú einungis fyrir gangandi vegfarendur og er vörulosun heimil á milli 07:00 og 11:00. Sagðist Hjalti hafa mætt skilningsleysi á vegum borgarinnar vegna málsins, losunartíminn henti ekki. „Við erum að fara að tala almennt um mál miðborgarinnar,“ segir Eva Bergþóra í samtali við Vísi. Ekki verði aðeins talað um þetta mál. Einar sendi póst á borgarfulltrúa í gær og óskaði eftir samtali og greindi svo frá því í Bítinu á Bylgjunni í morgun að snemma í morgun hefði hann fengið símtal frá Evu Bergþóru um að hittast. „… síðan fékk ég hins vegar símtal klukkan sjö í morgun frá skrifstofu borgarstjóra. Venjulega hafði hún nú ekki hringt á þessum tíma en heyrði að ég var á leiðinni hingað þannig að ég hlyti að vera vaknaður. Það var Eva Bergþóra sem er samskiptastjóri borgarinnar og sagði að þau vildu fara í þessar viðræður, vildu nú kannski ekki kalla þær friðarviðræður, en óskuðu eftir fulltrúum frá okkur í hóp og bara kippa þessu í lag,“ sagði Einar í Bítinu í morgun. Einar segir Heiðu Björg Hilmisdóttur borgarstjóra mega eiga það að hún hafi tekið til eftir umræðu í tengslum við Hygge og sýnt vilja til að leysa málið. „Málið er í öruggum höndum þeirra megin og við förum bara í þessa umræðu, því þetta eru bara svona „common sense“ hlutir sem manni finnst oft vanta í samfélagið okkar,“ sagði Einar að lokum í Bítinu í morgun. Reykjavík Borgarstjórn Sveitarstjórnarmál Veitingastaðir Stjórnsýsla Bítið Mest lesið Lögreglustjóri tilkynntur fyrir ofbeldi og áreitni á þorrablóti Innlent „Svo sprakk rúðan og glerbrot út um allt í bílnum“ Innlent Fallast ekki á svör borgarinnar og vilja „friðarviðræður“ Innlent Vissi alltaf að sonurinn myndi ekki þrífast í skólakerfinu Innlent Fangavörður sendur í leyfi Innlent Biðla til fólks að vera undirbúið undir vetrarfærð á morgun Innlent Enn óvíst hvar miðja bakkans lendir Innlent Þrjár stúlkur réðust á eina Innlent Tíðindalítil en metlöng stefnuræða Erlent Rúta út af vegi í Fagradal og fleiri í vanda í hvassviðrinu Innlent Fleiri fréttir Tæp sextíu prósent landsmanna vilja banna sjókvíaeldi Sjálfstæðisflokkurinn ekki í samkeppni og „alveg slök“ í Miðflokknum Einar fundar með borginni um málefni miðborgar Átti að fá smáaura fyrir sögulegt smygl Þjónustubátur sökk í Tálknafjarðarhöfn Lögreglustjóri tilkynntur fyrir ofbeldi og áreitni á þorrablóti Enn óvíst hvar miðja bakkans lendir Snjókomubakkinn nálgast borgina Vissi alltaf að sonurinn myndi ekki þrífast í skólakerfinu Ellefu í framboði í prófkjöri Pírata Býður sig fram í embætti varaformanns VG Hálfs árs fangelsi fyrir að berja mann með bifhjólakeðju Rúmar sex hundruð milljónir til sjö stjórnmálaflokka Rúta út af vegi í Fagradal og fleiri í vanda í hvassviðrinu Þau skipa lista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri Þrjár stúlkur réðust á eina Fangavörður sendur í leyfi Fallast ekki á svör borgarinnar og vilja „friðarviðræður“ Vantrauststillagan sýni vanhæfni meirihluta Vöku Biðla til fólks að vera undirbúið undir vetrarfærð á morgun „Svo sprakk rúðan og glerbrot út um allt í bílnum“ Ný bráðamóttaka að taka á sig mynd Miðflokki fatast flugið Vökuliðar frestuðu afgreiðslu á vantrauststillögu Samgöngustofa ógildir skoðanir á gúmmíbjörgunarbátum Tímamót og glæný könnun Vara við krefjandi aðstæðum á höfuðborgarsvæðinu „Dylgjur um menntastig“: Túlkun afbrotatölfræði innflytjenda þarfnist þekkingar Reykjadalur fær ekki styrki og fellir niður hluta starfsins Guðmundur Ingi í formlegar viðræður við Vor til vinstri Sjá meira