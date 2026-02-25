Innlent

Einar fundar með borginni um mál­efni mið­borgar

Lovísa Arnardóttir skrifar
Einar Bárðarson mun funda með fulltrúum borgarstjóra um málið.  Vísir/Anton Brink

Skrifstofa borgarstjóra ætlar að funda með Einari Bárðarsyni, framkvæmdastjóra Samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði, um ýmis mál er varða veitingarekstur í miðborginni. Þau vilja ekki kalla það „friðarviðræður“ eins og Einar hefur kallað eftir en Eva Bergþóra Guðbergsdóttir, samskiptastjóri borgarinnar, segir eiga að ræða ýmis mál er varða miðborgina á fundinum.

Einar gagnrýndi í viðtali við Vísi í dag svör borgarinnar vegna stöðumælasekta starfsfólks veitingahúsa við affermingar ekki standast fulla skoðun. Gert sé ráð fyrir undanþágum fyrir litlar sendingar í miðborgum nágrannalandanna. Talsmaðurinn kallar eftir samtali, auglýsir eftir stjórnmálamönnum og býður sig fram í „friðarviðræður“ vegna málsins.

Vísir ræddi í gær við Hjalta Vignisson, eiganda hamborgarastaðarins 2guys við Hlemm. Starfsmenn þar hafa ítrekað fengið stöðumælasektir þegar þeir hafa affermt vörur, jafnvel þó þeir hafi einungis stoppað örstutt fyrir utan veitingastað sinn. Hamborgarastaðurinn er beint á móti Hlemmi og er svæðið nú einungis fyrir gangandi vegfarendur og er vörulosun heimil á milli 07:00 og 11:00. Sagðist Hjalti hafa mætt skilningsleysi á vegum borgarinnar vegna málsins, losunartíminn henti ekki.

„Við erum að fara að tala almennt um mál miðborgarinnar,“ segir Eva Bergþóra í samtali við Vísi. Ekki verði aðeins talað um þetta mál.

Einar sendi póst á borgarfulltrúa í gær og óskaði eftir samtali og greindi svo frá því í Bítinu á Bylgjunni í morgun að snemma í morgun hefði hann fengið símtal frá Evu Bergþóru um að hittast.

„… síðan fékk ég hins vegar símtal klukkan sjö í morgun frá skrifstofu borgarstjóra. Venjulega hafði hún nú ekki hringt á þessum tíma en heyrði að ég var á leiðinni hingað þannig að ég hlyti að vera vaknaður. Það var Eva Bergþóra sem er samskiptastjóri borgarinnar og sagði að þau vildu fara í þessar viðræður, vildu nú kannski ekki kalla þær friðarviðræður, en óskuðu eftir fulltrúum frá okkur í hóp og bara kippa þessu í lag,“ sagði Einar í Bítinu í morgun. 

Einar segir Heiðu Björg Hilmisdóttur borgarstjóra mega eiga það að hún hafi tekið til eftir umræðu í tengslum við Hygge og sýnt vilja til að leysa málið.

„Málið er í öruggum höndum þeirra megin og við förum bara í þessa umræðu, því þetta eru bara svona „common sense“ hlutir sem manni finnst oft vanta í samfélagið okkar,“ sagði Einar að lokum í Bítinu í morgun.

