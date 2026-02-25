Innlent

Býður sig fram í em­bætti vara­for­manns VG

Atli Ísleifsson skrifar
Bjarki Hjörleifsson.
Bjarki Hjörleifsson hefur ákveðið að gefa kost á sér í embætti varaformanns Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs á landsfundi hreyfingarinnar sem fram fer á Selfossi 7. til 8. mars næstkomandi.

Í tilkynningu segir Bjarki að ákvörðunin sé tekin í kjölfar hvatningar frá félögum í hreyfingunni víðsvegar af landinu.

Forysta Vinstri grænna verður endurnýjuð á komandi landsfundi en bæði Svandís Svavarsdóttir, formaður flokksins, og Guðmundur Ingi Guðbrandsson varaformaður hafa tilkynnt að þau sækist ekki eftir áframhaldandi setu í sínum embættum. Rósa Björk Brynjólfsdóttir hefur þegar tilkynnt að hún sækist eftir formennsku. 

Í tilkynningunni segir að Bjarki hafi víðtæka reynslu af öllum hliðum flokksstarfsins.

„Hann hóf störf fyrir hreyfinguna sem kosningastjóri í Norðvesturkjördæmi í alþingiskosningunum árið 2017 og gegndi því hlutverki aftur árið 2021. Í kosningum árið 2024 skipaði hann 2. sæti á framboðslista flokksins í sama kjördæmi.

Þá hefur hann jafnframt starfað á flokksskrifstofu VG og fyrir þingflokk Vinstri grænna á árunum 2019 til 2024, en það ár tók hann við starfi aðstoðarmanns Bjarkeyjar Olsen Gunnarsdóttur, þáverandi matvælaráðherra. Samhliða þessu hefur Bjarki sinnt ýmsum öðrum trúnaðarstörfum og situr í dag í stjórn Vinstri grænna í Reykjavík.

Framboðið byggir á því skýra markmiði að nýta þessa reynslu til að efla innra starf hreyfingarinnar og takast á við þau fjölmörgu og spennandi verkefni sem að vinstrið stendur frammi fyrir,“ segir í tilkynningunni. 

Spennandi en krefjandi tímar

Haft er eftir Bjarka að við stöndum frammi fyrir spennandi en krefjandi tímum. „Mín reynsla á öllum stigum flokksstarfsins hefur sýnt mér hvar styrkleikar okkar liggja og hvar við getum gert enn betur. Verkefnið fram undan er skýrt, að þétta raðirnar, efla starf flokksins um allt land og tryggja að við mætum sterk til leiks í komandi kosningum. Við þurfum að byggja okkur upp að nýju og huga að endurnýjun í stórum málaflokkum, um leið og við byggjum á dýrmætri reynslu og sögu hreyfingarinnar,“ er haft eftir Bjarka. 

Hann leggur áherslu á að stjórnmál eigi að vera á mannamáli og að mæta þurfi stórum samfélagsbreytingum af framsýni.

„Við eigum að byggja mannvænt samfélag þar sem jöfnuður er í fyrirrúmi og virðing fyrir fólki, óháð kyni, uppruna, stöðu eða stétt er í hávegum höfð. En vinstrimennskan verður líka að vera á mannamáli. Fólk þarf að vinna og framfleyta sér á sama tíma og við þurfum að þora að hugsa út fyrir boxið. Það eru gríðarlegar samfélags- og atvinnubreytingar í farvatninu og við á vinstri vængnum eigum að leiða þá vegferð“ er haft eftir Bjarka.

„Ég sé fyrir mér framtíð þar sem skapandi hugsun og tæknilausnir skipa stærri sess, ekki til þess að skapa hagvöxt í blindni, heldur til að standa undir öflugri samneyslu þar sem við tryggjum sanngirni og skiptum gæðunum jafnt, á sama tíma og við lifum og störfum í sátt og samlyndi við náttúruna.“

Vinstri græn

