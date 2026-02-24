Fótbolti

Leverkusen fór á­fram og Newcastle vann 9-3 saman­lagt

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Sven Botman fagnar hér þriðja marki Newcastle United í kvöld en það mark skildi á milli liðanna á endanum.
Sven Botman fagnar hér þriðja marki Newcastle United í kvöld en það mark skildi á milli liðanna á endanum. Getty/Lee Parker

Þýska liðið Bayer Leverkusen og enska félagið Newcastle tryggðu sér í kvöld sæti í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar alveg eins og norska félagið Bodö/Glimt og spænska félagið Atletico Madrid.

Bæði Leverkusen og Newcastle voru í flottum málum eftir fyrri leikina sem þau unnu á útivelli.

Bayer Leverkusen nægði markalaust jafntefli á móti gríska félaginu Olympiacos í kvöld því liðið vann fyrri leikinn 2-0 á Grikklandi. Leverkusen mætir annaðhvort Bayern München eða Arsenal í sextán liða úrslitunum.

Newcastle var í enn betri málum á móti Qarabag eftir 6-1 sigur í fyrri leiknum en 3-2 sigur í kvöld þýddi að liðið vann 9-3 samanlagt. Newcastle mætir annaðhvort Barcelona eða Chelsea í sextán liða úrslitum.

Sandro Tonali og Joelinton komu Newcastle í 2-0 í fyrri hálfleik. Camilo Duran minnkaði muninn í 2-1 á 51. mínútu en Sven Botman skallaði boltann í markið og kom heimamönnum í 3-1 mínútu síðar.

Elvin Jafarquliyev minnkaði muninn í 3-2 á 57. mínútu þegar hann fylgdi eftir að Aaron Ramsdale varði vítaspyrnu Marko Jankovic.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið