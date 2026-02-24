Leverkusen fór áfram og Newcastle vann 9-3 samanlagt Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 24. febrúar 2026 22:04 Sven Botman fagnar hér þriðja marki Newcastle United í kvöld en það mark skildi á milli liðanna á endanum. Getty/Lee Parker Þýska liðið Bayer Leverkusen og enska félagið Newcastle tryggðu sér í kvöld sæti í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar alveg eins og norska félagið Bodö/Glimt og spænska félagið Atletico Madrid. Bæði Leverkusen og Newcastle voru í flottum málum eftir fyrri leikina sem þau unnu á útivelli. Bayer Leverkusen nægði markalaust jafntefli á móti gríska félaginu Olympiacos í kvöld því liðið vann fyrri leikinn 2-0 á Grikklandi. Leverkusen mætir annaðhvort Bayern München eða Arsenal í sextán liða úrslitunum. Newcastle var í enn betri málum á móti Qarabag eftir 6-1 sigur í fyrri leiknum en 3-2 sigur í kvöld þýddi að liðið vann 9-3 samanlagt. Newcastle mætir annaðhvort Barcelona eða Chelsea í sextán liða úrslitum. Sandro Tonali og Joelinton komu Newcastle í 2-0 í fyrri hálfleik. Camilo Duran minnkaði muninn í 2-1 á 51. mínútu en Sven Botman skallaði boltann í markið og kom heimamönnum í 3-1 mínútu síðar. Elvin Jafarquliyev minnkaði muninn í 3-2 á 57. mínútu þegar hann fylgdi eftir að Aaron Ramsdale varði vítaspyrnu Marko Jankovic. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Norska ævintýraliðið sló út Inter á San Siro Fótbolti Náðu í börn látins liðsfélaga svo þau gætu verið með á gullmyndinni Sport Extraleikarnir: Tommi stóð í algjörum stríðsmanni en Nabblinn sá ekki neitt Körfubolti Gat engu svarað og hótaði að reka aðstoðarfólk sitt Sport Sögðust vera keppendur frá landi sem er ekki til Sport Finnland skrópar á opnunarhátíð Ólympíumóts fatlaðra Sport Höfnuðu boði Trumps eftir grín hans í karlaklefanum Sport Sjáðu Sesko stinga alla af og tryggja Man. Utd þrjú stig Enski boltinn Þjálfari danska landsliðsins með augun á gamla Valsaranum Fótbolti Sex milljóna sekt fyrir að mæta seint Fótbolti Fleiri fréttir „Allt er mögulegt“ Leverkusen fór áfram og Newcastle vann 9-3 samanlagt Norska ævintýraliðið sló út Inter á San Siro Portúgal vill fá enska unglingalandsliðsmanninn Þrenna Sörloth skaut Atletico Madrid áfram Prestianni æfði á Bernabeu þrátt fyrir bannið „Fer í taugarnar á mér að fagnaðarlæti Vinicius séu notuð gegn honum“ Þjálfari danska landsliðsins með augun á gamla Valsaranum Vonast eftir stærra hlutverki Leikurinn í Mexíkó fer fram Óvíst hvenær en Ægir Jarl mun ganga til liðs við Fram Fylltu í eyðurnar: „Hann þarf að vinna deildina“ Staðan í Mexíkó og Bandaríkjunum valdi áhyggjum Ætla að sýna hve ráin hefur hækkað í Bestu deildinni Einum leik frá sögulegum árangri Sex milljóna sekt fyrir að mæta seint Misvísandi fréttir frá Mexíkó „Ef þú tækir burt vélbyssurnar væri þetta ósköp venjulegt“ Sjáðu Sesko stinga alla af og tryggja Man. Utd þrjú stig Messi braut ekki reglur þegar hann virtist elta dómarana eftir leik Jürgen Klopp um Bodö: „Gæti ekki verið meiri klikkun“ „Ég er himinlifandi með úrslitin og baráttuandann“ „Ég trúi á sjálfan mig“ Carrick er enn ósigraður og Sesko aftur hetjan „Allir sem halda að þeir geti falið sig á bak við lyklaborðið ættu að hugsa sig tvisvar um“ Þakkar opinskáum liðsfundi fyrir frammistöðu Arsenal á móti Tottenham Unnu þriðja leikinn í röð án Alberts Úrslitaleikur Reykjavíkurmóts karla á miðvikudagskvöld FIFA vill að meiddir leikmenn verði utan vallar í eina mínútu Aron Einar fór fram úr Eiði Smára Sjá meira