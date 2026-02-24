Kvöldið byrjar vel fyrir norska fótboltamenn því norski landsliðsframherjinn Alexander Sörloth var hetja Atletico Madrid í fyrsta leik umspils Meistaradeildarinnar í kvöld.
Atletico Madrid vann 4-1 heimasigur á Club Brugge og þar með 7-4 samanlagt. Spænska liðið er því fyrsta liðið til að tryggja sig upp úr umspilinu og inn í sextán liða úrslit Meistaradeildarinnar.
Sörloth skoraði þrennu í leiknum og hefur þar með skorað fimm mörk í Meistaradeildinni á leiktíðinni.
Norðmenn vonast til þess að BodÖ/Glimt komist áfram seinna í kvöld þannig að hetjudáðir norska framherjans voru góð upphitun fyrir það.
Alexander Sörloth kom Atletico í 1-0 á 23. mínútu eftir langa markspyrnu frá Jan Oblak en Oblak átti seinna eftir að bjarga sínu liði með frábærri markvörslu í fyrri hálfleiknum.
Oblak kom þó ekki í veg fyrir að Joel Ordonez skallaði boltann í markið af stuttu færi á 36. mínútu og staðan var því jöfn í hálfleik.
Johnny Cardoso kom Atletico í 2-1 á 48. mínútu og Sörloth fór langt með að innsigla sigurinn þegar hann skoraði sitt annað mark á 76. mínútu eftir sendingu frá Ademola Lookman.
Sörloth var ekki hættur því hann kláraði þrennuna og leikinn endanlega með því að skora í þriðja sinn fram hjá Simon Mignolet á 87. mínútu.