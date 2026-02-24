Thibaut Courtois, markvörður Real Madrid, segir að fagnaðarlæti Vinicius Jr. gegn Benfica í Meistaradeildinni í Portúgal í síðustu viku „réttlæti ekki meint kynþáttaníð“.
Vinicius hélt því fram að hann hefði orðið fyrir kynþáttaníði af hálfu Gianluca Prestianni, leikmanns Benfica, skömmu eftir að hafa skorað stórglæsilegt mark sem tryggði spænska liðinu 1-0 sigur í fyrri leik liðanna í útsláttarkeppninni.
Argentínski kantmaðurinn Prestianni neitaði að hafa beitt Vinicius kynþáttaníði en hefur verið úrskurðaður í eins leiks bráðabirgðabann af UEFA og missir af seinni leiknum í Madríd á miðvikudag.
Vinicius fékk gult spjald fyrir að fagna fyrir framan stuðningsmenn Benfica eftir markið sitt.
Jose Mourinho, stjóri Benfica, sagði eftir leikinn að honum fyndist brasilíski framherjinn hafa sýnt vanvirðingu og ögrað áhorfendum.
„Því miður var hann ekki bara ánægður með að skora þetta magnaða mark. Þegar þú skorar svona mark fagnar þú með virðingu,“ bætti Mourinho við.
Þegar Courtois var spurður út í ummæli fyrrverandi stjóra síns hjá Chelsea sagði hann: „Mourinho er Mourinho og sem þjálfari verður þú alltaf að verja þitt félag. En það fer í taugarnar á mér að fagnaðarlæti Vinicius séu notuð gegn honum,“ sagði Courtois.
„Vini gerði ekkert rangt. Hann fagnaði á sama hátt og margir andstæðingar hafa fagnað gegn okkur. Þetta gerðist og við getum ekki réttlætt meint kynþáttaníð vegna fagnaðarláta. Ég held að við sem samfélag verðum að vera minna heimsk,“ sagði Courtois.
Mourinho, sem er í banni í seinni leiknum á Bernabeu eftir að hafa verið rekinn af velli síðar í leiknum, sagði að Vinicius og Prestianni hefðu sagt sér ólíkar sögur af atvikinu.
Courtois neitaði að tjá sig um ummæli Rui Costa, forseta Benfica, sem sagði að Prestianni „væri ekki rasisti“ og verðskuldaði traust félagsins eftir að hafa verið „krossfestur“, en ítrekaði stuðning sinn við eigin liðsfélaga.
„Vini hefur aldrei sagt neitt slíkt, svo ég er 100% viss um að hann hafi heyrt þetta,“ sagði Belginn.
„Ég trúi honum fullkomlega. Þar sem hann þegir um málið munum við aldrei vita það með vissu, en það er ekki mikið meira sem við getum gert.“
Leikurinn var stöðvaður í 10 mínútur eftir að Vinicius gerði dómaranum Francois Letexier viðvart um atvikið, áður en liðsfélagar hans gengu tímabundið af velli.
Courtois sagði að Real hefði verið tilbúið að „standa fast á sínu“ en samþykkti að klára leikinn eftir að Vinicius sagðist vilja halda áfram.
Einnig bárust fregnir af kynþáttafordómum í stúkunni á Estadio da Luz.
„Hin atvikin sem áttu sér stað í stúkunni réttlæta að mínu mati að leikurinn sé stöðvaður og þessu fólki vísað út,“ bætti Courtois við.
„Sem fótboltamenn sjáum við ekki allt, en það gerist þegar við erum einbeittir að leiknum. Það þarf að vera fólk sem sér um þetta.“
„Það er öryggisvörður frá Benfica sem er tveimur metrum frá og hann verður að bregðast við. Við getum haldið áfram að bæta okkur á þessum sviðum... og hætt að vera svona fávís.“
UEFA hefur í kjölfarið sett hinn tvítuga Prestianni í bráðabirgðabann á meðan beðið er niðurstöðu úr fullri rannsókn siða- og agaeftirlitsmanns.
Knattspyrnusamband Evrópu sagði að frekari refsing gæti verið ákveðin þegar þeirri rannsókn verður lokið.
Alvaro Arbeloa, stjóri Real, hvatti UEFA til að nota þetta atvik sem tækifæri til að senda skýr skilaboð.
„Við höfum frábært tækifæri til að marka tímamót í baráttunni gegn kynþáttafordómum,“ sagði hann.
„UEFA, sem hefur alltaf verið og leitt þessa baráttu gegn kynþáttafordómum, hefur nú tækifæri til að láta þetta ekki bara vera slagorð, ekki bara fallegan borða fyrir leiki, og ég vona að þeir grípi þetta tækifæri.“