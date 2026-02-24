Norska ævintýraliðið sló út Inter á San Siro 24. febrúar 2026 21:50 Jens Petter Hauge fagnar marki sínu fyrir Bodö/Glimt á San Siro í kvöld. Getty/MB Media Norska fótboltafélagið Bodö/Glimt tryggði sér í kvöld sæti í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar og sá um leið til þess að Meistaradeildartímabilinu er lokið hjá toppliði ítölsku deildarinnnar. Bodö/Glimt vann Internazionale Mílanó 2-1 og þar með einvígið 5-2 samanlagt. Þetta var fjórði sigurleikur Bodö/Glimt í röð í Meistaradeildinni eftir að hafa áður unnið Atlético Madrid og Manchester City auk sigranna tveggja á Inter. Bodö/Glimt mætir annað hvort Sporting CP eða Manchester City í sextán liða úrslitunum. Bodö/Glimt hélt hreinu þrátt fyrir þunga sókn Inter-manna í fyrri hálfleiknum og komst síðan í 2-0 í þeim síðari. Eftir það var vonin orðin mjög veik hjá ítalska liðinu en það er ljóst að þetta tap er mikið áfall fyrir ítalska knattspyrnu um leið og þetta er eitt mesta afrekið í sögu þeirra norsku. Norska liðið var vissulega í góðri stöðu eftir 3-1 sigur í fyrri leiknum en það bjuggust flestir við mun erfiðara kvöldi fyrir þá á San Siro. Baráttuglaðir leikmenn Bodö gáfu fá færi á sér þrátt fyrir mikla pressu og pirringur Ítalanna jókst með hverri mínútunni sem leið. Fyrri hálfleikur á San Siro var því markalaus en heimamenn voru þó nokkuð sterkari aðilinn. Inter skapaði nokkur hálffæri án þess að reyna verulega á Nikita Haikin, á meðan Glimt átti aðeins eitt skot á markið fyrir hlé. Allt fór hins vegar að gerast í þeim síðari þegar Norðmenn snéru vörn í sókn. Fyrra markið var algjör gjöf frá Manuel Akanji, varnarmanni Inter, sem virtist missa alla einbeitingu og sendi stungusendingu inn á leikmann Bodö sem slapp einn í gegn. Yann Sommer, sem ver frábærlega frá Ole Didrik Blomberg, en þar er Jens Petter Hauge mættur til að setja frákastið í autt markið. Håkon Evjen jók síðan forystuna í 2-0 þegar tuttugu mínútur voru eftir af leiknum eftir frábært liðsmark. Alessandro Bastoni minnkaði muninn í 2-1 á 76. mínútu en nær komust Ítalirnir ekki. Þetta er tímamótaáfangi í norskri fótboltasögu. Þrátt fyrir að Rosenborg hafi komist í fjórðungsúrslit tímabilið 1996/1997 í gamla fyrirkomulagi Meistaradeildarinnar, þar sem farið var beint úr riðlakeppni í fjórðungsúrslit, yrði árangur Glimt gegn Inter í fyrsta sinn sem norskt karlalið kemst áfram úr útsláttarkeppni í Meistaradeildinni. Norska félagið tryggði sér með þessum gríðarlega fjármuni sem ætti að setja félagið í sérflokk meðal annarra norskra félaga. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla