Staðan í Mexíkó og Banda­ríkjunum valdi á­hyggjum

Valur Páll Eiríksson skrifar
Andreas Rettig, framkvæmdastjóri þýska knattspyrnusambandsins, hefur áhyggjur af stöðunni vestanhafs.
Andreas Rettig, framkvæmdastjóri þýska knattspyrnusambandsins, DFB, segir ofbeldisöldu í Guadalajara í Mexíkó ýta undir kvíða fremur en spennu fyrir komandi heimsmeistaramóti í sumar.

Óeirðaalda hefur farið yfir ákveðna hluta Mexíkó eftir að mexíkóski herinn felldi eiturlyfjabaróninn El Mencho á sunnudaginn var. Hann fór fyrir gríðarstórum glæpasamtökum í landinu og vakti dauðsfall hans hörð viðbrögð meðlima.

Enn er til skoðunar hvort leika eigi æfingaleik Mexíkó og Íslands sem á að fara fram á aðfaranótt fimmtudags í Queretaro þar sem íslenska landsliðið er statt.

Staðan er skárri í Queretaro en víða annars staðar. Hún hefur verið hvað verst í Guadalajara en þar eiga leikir að fara fram á HM í fótbolta í sumar. Mexíkó á að mæta Suður-Kóreu þar í borg og Úrúgvæ og Spánn eiga einnig að mætast þar.

Þá fer fram umspil um sæti á HM eftir rúman mánuð, milli Nýju-Kaledóníu og Jamaíku.

Þjóðverjar leika ekki í Mexíkó en Rettig sagði í samtali við staðarmiðil í Augsburg í Þýskalandi að ástæða væri til að hafa áhyggjur af stöðunni.

Aðspurður hvort hann væri spenntur fyrir mótinu sagði Rettig: „Ef ég á að vera hreinskilinn, er ég það ekki akkúrat núna.“

„Sjáandi þessar myndir frá Mexíkó – þá er hugur minn hjá þeim verða fyrir áhrifum þessa óróa. Það er ekkert að gera nema vona að þetta, sem má líkja við stríðsástand, hjaðni,“ segir Rettig sem hefur einnig áhyggjur af Bandaríkjunum.

„Við sjáum líka myndir frá borgum á austurströnd Bandaríkjanna þar sem hræðilegir snjóstormar valda áhyggjum. Það er því ekki mikil spenna fyrir HM akkúrat núna. Frekar vonar maður að allt fari að færast í eðlilegt horf,“ segir Rettig.

Þýskaland mætir Bandaríkjunum í æfingaleik fyrir komandi HM í Chicago í byrjun júní. Þá mætir liðið Curacao, Fílabeinsströndinni og Ekvador í Houston, Toronto og New Jersey.

Þýski boltinn Mexíkó HM 2026 í fótbolta

