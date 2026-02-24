Staðan í Mexíkó og Bandaríkjunum valdi áhyggjum Valur Páll Eiríksson skrifar 24. febrúar 2026 14:31 Andreas Rettig, framkvæmdastjóri þýska knattspyrnusambandsins, hefur áhyggjur af stöðunni vestanhafs. Stuart Franklin/Getty Images Andreas Rettig, framkvæmdastjóri þýska knattspyrnusambandsins, DFB, segir ofbeldisöldu í Guadalajara í Mexíkó ýta undir kvíða fremur en spennu fyrir komandi heimsmeistaramóti í sumar. Óeirðaalda hefur farið yfir ákveðna hluta Mexíkó eftir að mexíkóski herinn felldi eiturlyfjabaróninn El Mencho á sunnudaginn var. Hann fór fyrir gríðarstórum glæpasamtökum í landinu og vakti dauðsfall hans hörð viðbrögð meðlima. Enn er til skoðunar hvort leika eigi æfingaleik Mexíkó og Íslands sem á að fara fram á aðfaranótt fimmtudags í Queretaro þar sem íslenska landsliðið er statt. Staðan er skárri í Queretaro en víða annars staðar. Hún hefur verið hvað verst í Guadalajara en þar eiga leikir að fara fram á HM í fótbolta í sumar. Mexíkó á að mæta Suður-Kóreu þar í borg og Úrúgvæ og Spánn eiga einnig að mætast þar. Þá fer fram umspil um sæti á HM eftir rúman mánuð, milli Nýju-Kaledóníu og Jamaíku. Þjóðverjar leika ekki í Mexíkó en Rettig sagði í samtali við staðarmiðil í Augsburg í Þýskalandi að ástæða væri til að hafa áhyggjur af stöðunni. Aðspurður hvort hann væri spenntur fyrir mótinu sagði Rettig: „Ef ég á að vera hreinskilinn, er ég það ekki akkúrat núna.“ „Sjáandi þessar myndir frá Mexíkó – þá er hugur minn hjá þeim verða fyrir áhrifum þessa óróa. Það er ekkert að gera nema vona að þetta, sem má líkja við stríðsástand, hjaðni,“ segir Rettig sem hefur einnig áhyggjur af Bandaríkjunum. „Við sjáum líka myndir frá borgum á austurströnd Bandaríkjanna þar sem hræðilegir snjóstormar valda áhyggjum. Það er því ekki mikil spenna fyrir HM akkúrat núna. Frekar vonar maður að allt fari að færast í eðlilegt horf,“ segir Rettig. Þýskaland mætir Bandaríkjunum í æfingaleik fyrir komandi HM í Chicago í byrjun júní. Þá mætir liðið Curacao, Fílabeinsströndinni og Ekvador í Houston, Toronto og New Jersey. Þýski boltinn Mexíkó HM 2026 í fótbolta Mest lesið Náðu í börn látins liðsfélaga svo þau gætu verið með á gullmyndinni Sport Extraleikarnir: Tommi stóð í algjörum stríðsmanni en Nabblinn sá ekki neitt Körfubolti Gat engu svarað og hótaði að reka aðstoðarfólk sitt Sport Sögðust vera keppendur frá landi sem er ekki til Sport Höfnuðu boði Trumps eftir grín hans í karlaklefanum Sport Sjáðu Sesko stinga alla af og tryggja Man. Utd þrjú stig Enski boltinn Sex milljóna sekt fyrir að mæta seint Fótbolti „Ef þú tækir burt vélbyssurnar væri þetta ósköp venjulegt“ Fótbolti Jürgen Klopp um Bodö: „Gæti ekki verið meiri klikkun“ Fótbolti „Auðmjúkur, þakklátur og stoltur“ Handbolti Fleiri fréttir Staðan í Mexíkó og Bandaríkjunum valdi áhyggjum Ætla að sýna hve ráin hefur hækkað í Bestu deildinni Einum leik frá sögulegum árangri Sex milljóna sekt fyrir að mæta seint Misvísandi fréttir frá Mexíkó „Ef þú tækir burt vélbyssurnar væri þetta ósköp venjulegt“ Sjáðu Sesko stinga alla af og tryggja Man. Utd þrjú stig Messi braut ekki reglur þegar hann virtist elta dómarana eftir leik Jürgen Klopp um Bodö: „Gæti ekki verið meiri klikkun“ „Ég er himinlifandi með úrslitin og baráttuandann“ „Ég trúi á sjálfan mig“ Carrick er enn ósigraður og Sesko aftur hetjan „Allir sem halda að þeir geti falið sig á bak við lyklaborðið ættu að hugsa sig tvisvar um“ Þakkar opinskáum liðsfundi fyrir frammistöðu Arsenal á móti Tottenham Unnu þriðja leikinn í röð án Alberts Úrslitaleikur Reykjavíkurmóts karla á miðvikudagskvöld FIFA vill að meiddir leikmenn verði utan vallar í eina mínútu Aron Einar fór fram úr Eiði Smára Prestianni fær ekki að spila gegn Real Madrid „Sammála að þetta sé dýfa en þú þarft að gera þetta“ Með brotnar tennur og lausan kjálkalið eftir samstuð Öryggisgæsla landsliðsins aukin og engir sénsar teknir Sló met Íslands en hættir vegna veikinda dóttur sinnar „Hann var farþegi í þessum leik“ Stjórinn sem sótti Viktor og seldi Orra rekinn úr starfi KSÍ fylgist með framvindu mála í Mexíkó Birtu rasískan viðbjóð sem beindist að fjórum leikmönnum Landsleikur Íslands í Mexíkó í hættu? Sjáðu tvennurnar, bakhrindinguna og dramað í lokin hjá Liverpool Elías hélt hreinu í þriðja sinn í síðustu fimm leikjum Sjá meira