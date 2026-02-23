Aron Einar fór fram úr Eiði Smára

Aron Einar Gunnarsson, fyrrverandi fyrirliði íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, náði stórum áfanga á ferlinum í gærkvöld þegar hann lék með liði sínu Al Gharafa í Katar gegn Shamal í toppslag í úrvalsdeildinni þar í landi.
Víðir Sigurðsson heldur vel utan um leiki íslenskra fótboltamanna og þar á meðal hverjir þeirra hafa leikið flesta leiki frá upphafi.
Víðir tók saman tölur um leiki Arons Einars fyrir akureyri.net. Aron var nefnilega að leika þarna sinn 505. deildaleik á ferlinum og með því er hann orðinn fjórði leikjahæsti Íslendingurinn frá upphafi. Aron fór fram úr Eiði Smára Guðjohnsen sem lék 504 deildaleiki á sínum
Hinn 36 ára gamli Aron Einar á líka möguleika á að ná íslenska leikjametinu haldi hann áfram að spila í um eitt ár til viðbótar. Arnór Guðjohnsen á metið en hann hefur spilað 523 leiki, eða átján fleiri leiki en Aron. Ívar Ingimarsson (520) og Hermann Hreiðarsson (512) eru þeir einu sem eru enn á undan Aroni Einari.
Aron Einar hefur spilað þessa deildarleiki fyrir sex félög eða enska félagið Coventry, velska félagið Cardiff, hollenska félagið AZ Alkmaar, katarsku félögin Al Gharafa og Al Arabi og svo auðvitað Þór Akureyri þar sem hann er uppalinn.
