Raphinha með þrennu í öruggum sigri Barcelona Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 15. mars 2026 17:14 Raphinha er nú kominn með ellefu mörk í spænsku úrvalsdeildinni. getty/Javier Borrego Barcelona endurheimti fjögurra stiga forskot á toppi spænsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta með öruggum sigri á Sevilla, 5-2, í dag. Raphinha skoraði þrennu í leiknum. Þetta var fjórði deildarsigur Börsunga í röð en þeir eru komnir með sjötíu stig eftir 28 umferðir. Raphinha kom Barcelona yfir með marki úr vítaspyrnu á 9. mínútu. Hann lyfti þá boltanum á mitt markið og skoraði fyrsta mark leiksins. Brassinn bætti öðru marki við af vítapunktinum á 21. mínútu. Sjö mínútum fyrir hálfleik skoraði Dani Olmo svo þriðja mark Barcelona en Oso minnkaði muninn í 3-1 í uppbótartíma fyrri hálfleiks. Á 51. mínútu skoraði Raphinha þriðja mark sitt og fjórða mark Barcelona með skoti fyrir utan vítateig sem fór af Nemanja Gudelj, leikmanni Sevilla, og í netið. Joao Cancelo fiskaði báðar vítaspyrnurnar í fyrri hálfleik. Á 60. mínútu skoraði hann svo fimmta mark Barcelona. Þetta var fyrsta mark Portúgalans eftir að hann kom aftur til Barcelona. Þegar tvær mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma lagaði Djibril Sow stöðuna fyrir Sevilla. Lokatölur 5-2, Barcelona í vil. Á miðvikudaginn tekur Barcelona á móti Newcastle United í seinni leik liðanna í sextán liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu. Fyrri leikurinn á St James' Park endaði með 1-1 jafntefli. Gengi Sevilla hefur ekki verið gott í vetur. Liðið er í 15. sæti spænsku deildarinnar með 31 stig, fimm stigum frá fallsæti. Spænski boltinn FC Barcelona