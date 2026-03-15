Glódís hafði betur gegn Söndru

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Glódís Perla Viggósdóttir er fyrirliði Bayern München. getty/Harry Langer

Fátt virðist geta komið í veg fyrir að Bayern München verði Þýskalandsmeistari fjórða árið í röð. Glódís Perla Viggósdóttir lék allan tímann í vörn Bayern sem vann Köln, 0-3, á útivelli í dag.

Bayern hefur verið með mikla yfirburði í þýsku úrvalsdeildinni í vetur og unnið átján af nítján leikjum sínum, skorað 74 mörk og aðeins fengið á sig sex.

Sandra María Jessen er markahæsti leikmaður Kölnar á tímabilinu en hún komst lítt áleiðis gegn Bayern í dag, ekki frekar en samherjar hennar.

Öll mörk Bayern komu í fyrri hálfleik. Pernille Harder skoraði þau tvö fyrstu og Linda Dallmann bætti svo því þriðja við.

Þetta var þriðja tap Kölnar í röð en liðið er í 8. sæti deildarinnar með 25 stig. Bayern er með fjórtán stiga forskot á Wolfsburg á toppnum. 

Glódís hefur leikið þrettán af nítján deildarleikjum Bayern í vetur.

