Glódís hafði betur gegn Söndru Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 15. mars 2026 18:44 Glódís Perla Viggósdóttir er fyrirliði Bayern München. getty/Harry Langer Fátt virðist geta komið í veg fyrir að Bayern München verði Þýskalandsmeistari fjórða árið í röð. Glódís Perla Viggósdóttir lék allan tímann í vörn Bayern sem vann Köln, 0-3, á útivelli í dag. Bayern hefur verið með mikla yfirburði í þýsku úrvalsdeildinni í vetur og unnið átján af nítján leikjum sínum, skorað 74 mörk og aðeins fengið á sig sex. Sandra María Jessen er markahæsti leikmaður Kölnar á tímabilinu en hún komst lítt áleiðis gegn Bayern í dag, ekki frekar en samherjar hennar. Öll mörk Bayern komu í fyrri hálfleik. Pernille Harder skoraði þau tvö fyrstu og Linda Dallmann bætti svo því þriðja við. Þetta var þriðja tap Kölnar í röð en liðið er í 8. sæti deildarinnar með 25 stig. Bayern er með fjórtán stiga forskot á Wolfsburg á toppnum. Glódís hefur leikið þrettán af nítján deildarleikjum Bayern í vetur.