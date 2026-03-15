Fótbolti

Genoa tengdi saman sigra

Aron Guðmundsson skrifar
Mikael Egill í leik með Genoa
Mikael Egill í leik með Genoa

Íslenski landsliðsmaðurinn Mikael Egill Ellertsson var í byrjunarliði Genoa og spilaði allan leikinn í sigri gegn Verona í ítölsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Lokatölur urðu 2-0 sigur Genoa. 

Þetta var annar sigur liðsins í röð í ítölsku deildinni þar sem Mikael Egill hefur verið að eiga skínandi gott tímabil. 

Mark frá Vitinha á 61.mínútu kom Genoa yfir og það var síðan Leo Ostigard sem innsiglaði 2-0 sigur með marki undir lok venjulegs leiktíma. 

Með sigrinum fer Genoa upp í 13.sæti deildarinnar og er þar með 33 stig. 

Mest lesið