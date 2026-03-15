Fótbolti

Fann­ey og Thelma á­fram í sænska bikarnum

Aron Guðmundsson skrifar
Fanney Inga Birkisdóttir og Thelma Karen Pálmadóttir hjálpuðu Hacken að komast áfram í sænska bikarnum
Íslensku landsliðskonurnar í fótbolta, Fanney Inga Birkisdóttir og Thelma Karen Pálmadóttir, voru í byrjunarliði Hacken sem tryggði sér sæti í útsláttarkeppni sænska bikarsins með sigri gegn AIK. Lokatölur 3-0 sigur Hacken.

Um hreinan úrslitaleik var að ræða á milli liðanna um það hvort liðið færi áfram í útsláttarkeppni sænska bikarsins. Bæði höfðu þau unnið báða leiki sína fram að leik dagsins í riðlakeppninni og voru jöfn að stigum en aðeins eitt lið úr hverjum riðli fer áfram í útsláttarkeppnina. 

Hin sænska Monica Jusu Bah, sem gerði Blikum meðal annars lífið leitt um daginn í Evrópubikarnum, var í stuði í dag og skoraði öll þrjú mörk Hacken og tryggði liðinu 3-0 sigur.  Fanney Inga hélt marki liðsins hreinu.

