Stefán Ingi skoraði í stórsigri Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 15. mars 2026 18:57 Stefán Ingi Sigurðarson skoraði með kollspyrnu gegn NAC Breda. getty/Hans van der Valk Go Ahead Eagles rúllaði yfir NAC Breda, 6-0, í hollensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Stefán Ingi Sigurðarson skoraði eitt markanna. Þetta var þriðji sigur Go Ahead Eagles í síðustu fjórum deildarleikjum. Liðið er í 12. sæti með 32 stig. Stefán gekk í raðir Go Ahead Eagles frá Sandefjord í Noregi í byrjun síðasta mánaðar. Hann skoraði í fyrsta leik sínum fyrir Go Ahead Eagles og eftir fimm markalausa leiki í röð reimaði hann aftur á sig markaskóna í dag. Stefán kom Go Ahead Eagles í 2-0 með skallamarki fjórum mínútum fyrir hálfleik. Hann var tekinn af velli þegar stundarfjórðungur var eftir. Alfons Sampsted sat allan tímann á varamannabekknum hjá Go Ahead Eagles.