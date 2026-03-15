Fótbolti

Stefán Ingi skoraði í stór­sigri

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Stefán Ingi Sigurðarson skoraði með kollspyrnu gegn NAC Breda.
Stefán Ingi Sigurðarson skoraði með kollspyrnu gegn NAC Breda. getty/Hans van der Valk

Go Ahead Eagles rúllaði yfir NAC Breda, 6-0, í hollensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Stefán Ingi Sigurðarson skoraði eitt markanna.

Þetta var þriðji sigur Go Ahead Eagles í síðustu fjórum deildarleikjum. Liðið er í 12. sæti með 32 stig.

Stefán gekk í raðir Go Ahead Eagles frá Sandefjord í Noregi í byrjun síðasta mánaðar. 

Hann skoraði í fyrsta leik sínum fyrir Go Ahead Eagles og eftir fimm markalausa leiki í röð reimaði hann aftur á sig markaskóna í dag.

Stefán kom Go Ahead Eagles í 2-0 með skallamarki fjórum mínútum fyrir hálfleik. Hann var tekinn af velli þegar stundarfjórðungur var eftir.

Alfons Sampsted sat allan tímann á varamannabekknum hjá Go Ahead Eagles.

Mest lesið