Með brotnar tennur og lausan kjálkalið eftir samstuð

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Edoardo Corvi og Ruben Loftus-Cheek skullu saman.
Edoardo Corvi og Ruben Loftus-Cheek skullu saman. Marco Luzzani/Getty Images

Ruben Loftus-Cheek er á leið í aðgerð eftir alvarlegt höfuðhögg í leik AC Milan og Parma í ítölsku úrvalsdeildinni í fótbolta gærkvöldi.

Loftus-Cheek var fluttur af velli í sjúkrabörum á 11. mínútu leiksins, sem Parma vann 0-1. AC Milan staðfesti svo í morgun að hann myndi gangast undir aðgerð.

Loftus-Cheek lenti í árekstri við Edoardo Corvi, markmann Parma, með þeim afleiðingum að hann braut nokkrar tennur í efri gómi og fór úr kjálkalið.

Loftus-Cheek var illa leikinn eftir atvikið. sportinfoto/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

Í tilkynningu AC Milan segir þó að hann hafi ekki hlotið heilahristing.

Myndband sem stuðningsmaður AC Milan birti af atvikinu má sjá hér fyrir neðan. Stuðningsmaðurinn er mjög ósáttur við að vítaspyrna hafi ekki verið dæmd.

Loftus-Cheek hefur spilað alls 27 leiki í öllum keppnum fyrir AC Milan á tímabilinu, skorað þrjú mörk og gefið eina stoðsendingu. Hann var valinn í enska landsliðshópinn í september síðastliðnum, í fyrsta sinn í sex ár, en var ekki valinn í næsta hóp í nóvember.

AC Milan er í öðru sæti ítölsku deildarinnar, tíu stigum frá toppliði Inter eftir tap gærkvöldsins.

Ítalski boltinn

