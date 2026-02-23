Með brotnar tennur og lausan kjálkalið eftir samstuð Ágúst Orri Arnarson skrifar 23. febrúar 2026 13:03 Edoardo Corvi og Ruben Loftus-Cheek skullu saman. Marco Luzzani/Getty Images Ruben Loftus-Cheek er á leið í aðgerð eftir alvarlegt höfuðhögg í leik AC Milan og Parma í ítölsku úrvalsdeildinni í fótbolta gærkvöldi. Loftus-Cheek var fluttur af velli í sjúkrabörum á 11. mínútu leiksins, sem Parma vann 0-1. AC Milan staðfesti svo í morgun að hann myndi gangast undir aðgerð. Loftus-Cheek lenti í árekstri við Edoardo Corvi, markmann Parma, með þeim afleiðingum að hann braut nokkrar tennur í efri gómi og fór úr kjálkalið. Loftus-Cheek var illa leikinn eftir atvikið. sportinfoto/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images Í tilkynningu AC Milan segir þó að hann hafi ekki hlotið heilahristing. Myndband sem stuðningsmaður AC Milan birti af atvikinu má sjá hér fyrir neðan. Stuðningsmaðurinn er mjög ósáttur við að vítaspyrna hafi ekki verið dæmd. Il portiere del Parma esce fuori tempo e commette un fallo criminale su Loftus-Cheek. Il tutto in area di rigore e con la palla in gioco. Rigore netto. Ruben portato in ospedale. Il killer Piccicini fa finta di niente, a Lissone i monitor erano spenti. Vi dovete vergognare pic.twitter.com/64TLKyVtLT— Simon Templar ❤️🖤❤️🖤 (@FuSimonTemplar) February 22, 2026 Loftus-Cheek hefur spilað alls 27 leiki í öllum keppnum fyrir AC Milan á tímabilinu, skorað þrjú mörk og gefið eina stoðsendingu. Hann var valinn í enska landsliðshópinn í september síðastliðnum, í fyrsta sinn í sex ár, en var ekki valinn í næsta hóp í nóvember. AC Milan er í öðru sæti ítölsku deildarinnar, tíu stigum frá toppliði Inter eftir tap gærkvöldsins. Ítalski boltinn Mest lesið Landsleikur Íslands í Mexíkó í hættu? Fótbolti Öryggisgæsla landsliðsins aukin og engir sénsar teknir Fótbolti Í hefndarhug til Íslands eftir „fíaskóið“ á EM Handbolti Vonn svarar fyrir sig: „Sveið þegar fólk sagði að ég væri eigingjörn“ Sport „Hann var farþegi í þessum leik“ Enski boltinn Kvörtuðu yfir of miklum snjó á Vetrarólympíuleikunum Sport Stjórinn sem sótti Viktor og seldi Orra rekinn úr starfi Fótbolti Sjáðu tvennurnar, bakhrindinguna og dramað í lokin hjá Liverpool Enski boltinn Sló met Íslands en hættir vegna veikinda dóttur sinnar Fótbolti Hetjan missti tönn: „Ég elska Bandaríkin“ Sport Fleiri fréttir Með brotnar tennur og lausan kjálkalið eftir samstuð Öryggisgæsla landsliðsins aukin og engir sénsar teknir Sló met Íslands en hættir vegna veikinda dóttur sinnar „Hann var farþegi í þessum leik“ Stjórinn sem sótti Viktor og seldi Orra rekinn úr starfi KSÍ fylgist með framvindu mála í Mexíkó Birtu rasískan viðbjóð sem beindist að fjórum leikmönnum Landsleikur Íslands í Mexíkó í hættu? Sjáðu tvennurnar, bakhrindinguna og dramað í lokin hjá Liverpool Elías hélt hreinu í þriðja sinn í síðustu fimm leikjum Arteta klár í baráttuna: „Tíu leikir í ensku úrvalsdeildinni eru maraþon“ Fyrsti deildarsigur Lille í rúma tvo mánuði Fiorentina vann aftur með Hlín í byrjunarliðinu Eze aftur í aðalhlutverki gegn Tottenham og Arsenal með fimm stiga forskot Matthías Daði skoraði þrennu gegn Völsungi Glódís og stöllur unnu toppslaginn og eru með fjórtán stiga forskot Barcelona nýtti sér mistök Real Madrid og skaust á toppinn Sverrir Ingi leiddi sitt lið til sigurs Fagnaði fyrir framan sótilla stuðningsmenn Dramatískt flautumark tryggði Liverpool mikilvægan sigur Alfons stóð vaktina frábærlega í stórsigri Kristian Nökkvi hetja Twente Íslensk markaveisla í sigri Kristianstad Mikael Egill og Messías stóðu fyrir sínu í sigri Kokteilar á línuna: Guardiola vill að sínir menn drekki vel og njóti Mörkin úr enska boltanum: Eitt flottasta mark tímabilsins, dramatík og dýrmætur sigur City Þegar allir og amma þeirra fóru í EM-veisluna O'Reilly með tvennu og City andar ofan í hálsmál Arsenal Madrídingar fengu á sig sigurmark í uppbótartíma Bournemouth nálgast Evrópusætin Sjá meira