KSÍ fylgist með framvindu mála í Mexíkó

23. febrúar 2026 10:30

Landsliðið æfði í Queretaro í Mexíkó í nótt án vandræða. Mynd/KSÍ

Eins og sakir standa gera forráðamenn Knattspyrnusambands Íslands ekki ráð fyrir öðru en að landsleikur Íslands við Mexíkó fari fram aðfaranótt fimmtudags þar ytra. Fulltrúar sambandsins taka stöðuna betur síðar í dag. Frá þessu greinir Eysteinn Pétur Lárusson, framkvæmdastjóri KSÍ, í samtali við Vísi.

Fulltrúar sambandsins í Mexíkó sofa enn, enda mið nótt þar vesturfrá. KSÍ átti samtöl við mexíkóska knattspyrnusambandið og aðra viðeigandi aðila í gær og var niðurstaða þeirra viðræðna að leikurinn færi fram, héldist núverandi ástand óbreytt. Framhaldið veltur á því hvernig því ástandi vindur fram.

Aðilar að CJNG glæpagenginu stóðu að hefndaraðgerðum víða um Mexíkó í nótt vegna dráps mexíkóska hersins á El Mencho, foringja glæpasamtakanna. Í það minnsta fjórum fótboltaleikjum var aflýst í nótt vegna þess. Þar á meðal var leikur Queretaro við Juarez. Íslenska landsliðið er statt í Queretaro og á að mæta Mexíkó þar klukkan 2:00 á aðfaranótt fimmtudags. Landsliðið æfði vandræðalaust í borginni í gær.

Nánar verður rætt við Eystein í hádegisfréttum Bylgjunnar þegar frekari upplýsingar liggja fyrir.

Landslið karla í fótbolta
KSÍ
Mexíkó