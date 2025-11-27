Fótbolti

Verndar Viktor eftir slæma reynslu með Orra: „Það var erfitt“

Aron Guðmundsson skrifar
Viktor Bjarki Daðason er að slá í gegn hjá FC Kaupmannahöfn. Samlandi hans, nú landsliðsfyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson, hefur verið í þeirri stöðu hjá sama liði.
Jacob Neestrup, þjálfari FC Kaup­manna­hafnar, viður­kennir að slæm reynsla hans af aðkasti sem Orri Steinn Óskars­son fékk á sínum tíma, er hann tók sín fyrstu skref sem ungur leik­maður með liðinu, spili inn í það hversu varfærnis­lega hann hafi spilað hinum unga Viktori Bjarka Daða­syni sem hefur undan­farið slegið í gegn með FCK.

Hinn sau­tján ára gamli Viktor Bjarki var á skotskónum í Meistara­deildinni í gær í 3-2 sigri á Parken gegn Kairat Almaty. Þetta var annað mark Viktors í Meistara­deildinni þetta tíma­bilið og sló hann met spænska ungstirnisins Lamine Yamal hjá Barcelona, með því að verða yngsti leik­maðurinn til þess að skora fleiri en eitt mark í Meistara­deildinni.

Viktor Bjarki gekk í raðir FC Kaup­manna­hafnar frá Fram á síðasta ári og eftir að hafa slegið í gegn með yngri liðum félagsins hefur hann reglu­lega fengið tækifæri með aðalliðinu á yfir­standandi tíma­bili, komið að mörkum bæði í dönsku deildinni, bikarnum og Meistara­deildinni.

En mörgum finnst Jacob Neestrup, þjálfari FC Kaup­manna­hafnar, hafa farið helst til of spar­lega með Ís­lendinginn og telja að hann eigi skilið meiri spilatíma en Neestrup hefur sínar ástæður fyrir því, tíma­bilið hefur varið sveiflu­kennt hjá FC Kaup­manna­höfn sem er að elta topp­lið AGF í deildinni heima fyrir.

„Það má vel vera að ég hafi átt að gefa honum tækifæri fyrr og það hefði kannski alveg geta farið vel. En ef það hefði ekki farið vel þá hefði þessi sau­tján ára gamli strákur geta lent orðið fyrir aðkasti,“ sagði Neestrup í sam­tali við danska vef­miðilinn Bold eftir leik í gær.

Jacob Neestrup, þjálfari FC KaupmannahafnarVísir/Getty

Nú hafi Viktor tekið góð fram­fara­skref, náð að skora og leggja upp mörk en ekki orðið fyrir aðkasti þrátt fyrir að töp hafi læðst inn hjá FC Kaup­manna­höfn.

„Ég man þegar að Orri var hjá okkur fyrir þremur árum síðan, þá vorum við í basli þegar að ég tók við liðinu í áttunda og svo níunda sæti dönsku deildarinnar. Hann spilaði nokkra leiki fyrst um sinn þar sem að hann brenndi af nokkrum færum, tapaði boltum og grát­kórinn fór að hnýta í hann.

Það var erfitt og ég dró lær­dóm af þeirri biturri reynslu. Ef við hefðum unnið fimmtán leiki í röð þá hefði Viktor Bjarki ábyggi­lega fengið tækifærið hjá mér fyrr. Nú höfum við aðeins falið hann, séð um hann en þegar að hann á full­komna frammistöðu í leik, eins og í kvöld, þá bankar hann fast á hurðina þegar kemur að meiri spilatíma. Það segir sig sjálft.“

At­hyglis­vert verður að sjá hvort Viktor Bjarki fái tækifærið í byrjunar­liði FC Kaup­manna­hafnar um komandi helgi þegar að liðið heimsækir AGF í afar mikilvægum leik þar sem að FC Kaup­manna­höfn getur með sigri minnkað bilið í AGF á toppnum niður í þrjú stig.

