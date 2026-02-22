Leitað logandi ljósi eftir nýjum kirkjugarði á Selfossi Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar 22. febrúar 2026 13:04 Bæjaryfirvöld í Árborg leita nú logandi ljósi að nýjum kirkjugarði í sveitarfélaginu en tveir staðir koma helst til greina. Magnús Hlynur Hreiðarsson Aðalsafnaðarfundur Selfosssóknar hefur samþykkt að veita safnaðarstjórn kirkjunnar leyfi til að halda áfram með hugmyndavinnu sína um stækkun Selfosskirkju. Markmiðið er að greina og áætla þörf til næstu framtíðar og koma með tillögur þar um. Þá er verið að leita logandi ljósi að staðsetningu á nýjum kirkjugarði á Selfossi. Aðalsafnaðarfundur Selfosssóknar fór fram í vikunni en þar voru nokkur mál til umfjöllunar, meðal annars staðan á leitinni að nýjum kirkjugarði á Selfossi eða í næsta nágrenni. Þá stendur jafn vel til að byggja við safnaðarheimili kirkjunnar, sem er orðið allt of lítið. Komin er grunnteikning á viðbyggingu sem stendur til að byggja. Til stendur að byggja við safnðarheimili kirkjunar eins og sjá má á myndinni.Magnús Hlynur Hreiðarsson Aðsókn að messum kirkjunnar og öðrum viðburðum hefur líka aukist mjög mikið eins og Björn Gíslason, formaður sóknarnefndar þekkir manna best. „Við finnum það að kirkjusókn er betri en hún hefur verið og bara núna tiltekið á milli ára þá hefur fjölgað hér um þúsund manns af þátttakendum í messum”, segir Björn. Og Björn hefur þetta að segja um leitina að nýjum kirkjugarði. „Kirkjugarðurinn, fyrsti hlutinn er 80 ára á þessu ári og síðasti hlutinn, sem við erum með í notkun núna, það er talað um að hann nýtist kannski til fjögurra til fimm ára í viðbót, þannig að það er orðið mjög brýnt að finna nýjan garð og bæjaryfirvöld eru akkúrat að gera það núna fyrir okkur”. Björn Gíslason, formaður sóknarnefndar Selfosskirkju í ræðustól á aðalsafnaðarfundinum.Magnús Hlynur Hreiðarsson Í dag starfa níu starfsmenn við kirkjuna, þó ekki allir í fullu starfi. Að lokum má geta þess að kirkjan fagnar 70 ára afmæli nú í marsmánuði og kirkjukór kirkjunnar á 80 ára afmæli. Heilmikil afmælisdagskrá er því fram undan. Glæsileg afmælisdagskrá verður í gangi í kirkjunni í mars í tilefni af 70 ára afmæli kirkjunnar og 80 ára afmæli kirkjukórsins.Magnús Hlynur Hreiðarsson Heimasíða Selfosskirkju Árborg Þjóðkirkjan Mest lesið Vissu ekki að bíllinn hefði oltið fyrr en þær sáu myndir Innlent Íslendingar gerðu það sem tröllunum mistókst Innlent Bíll við bíl undir Eyjafjöllum: „Þetta er allt í kaos“ Innlent Segist ætla senda spítalaskip til Grænlands Erlent Sjálfsafgreiðslukassar og aukin sjálfvirkni auki vandann Innlent Töluverður viðbúnaður vegna tilkynningar um kajak Innlent „Held hann hafi ekki fattað hvað hann fór rétt að“ Innlent Á sjötta hundrað lentu í vandræðum Innlent Reykur sást á flugvallarsvæðinu Innlent Framtíð Framsóknar, afbrotatölfræði og vankantar á tryggingamarkaði Innlent Fleiri fréttir Vísar gagnrýni verkalýðsleiðtoga til föðurhúsanna Býst við að samningar náist fljótlega og auglýsir eftir starfsfólki Fjórir sinueldar á sólarhring: „Við skulum bara leggjast á bæn og vona að það komi snjór“ Leitað logandi ljósi eftir nýjum kirkjugarði á Selfossi Sjálfsafgreiðslukassar og aukin sjálfvirkni auki vandann Sinueldar, sjúklingar og skafrenningur Reykur sást á flugvallarsvæðinu Töluverður viðbúnaður vegna tilkynningar um kajak Á sjötta hundrað lentu í vandræðum Framtíð Framsóknar, afbrotatölfræði og vankantar á tryggingamarkaði Íslendingar gerðu það sem tröllunum mistókst Þrír sinueldar á innan við sólarhring Kerfið er vandamálið ef það styður ekki nýsköpun Metfjöldi gesta tvo daga í röð Vissu ekki að bíllinn hefði oltið fyrr en þær sáu myndir „Held hann hafi ekki fattað hvað hann fór rétt að“ Bíll við bíl undir Eyjafjöllum: „Þetta er allt í kaos“ Heitur matur í boði á ný Deilt um opnunartímann: „Sonur minn var hundfúll út í mig“ Sinueldur barst í heyrúllur í Hvalfirði Framboðslistinn tilbúinn í Fjarðabyggð Tryggingar lækki verulega verði ráðist í nauðsynlegar úrbætur Átta konur eru í slökkviliðum í Árnessýslu Svo margir á skíðum að lögreglan skarst í leikinn Lögreglan lokaði fyrir umferð í Hlíðarfjall Fjölgaði í flokknum vikurnar fyrir forvalið Skipti um akrein í tæka tíð þegar bíll ók á móti umferð Kjósa um sameiningu Árneshrepps og Kaldrananeshrepps Gagnrýnir að ekki séu settar strangari kröfur á verktaka Handtekinn fyrir að bakka ítrekað á hús Sjá meira