Leitað logandi ljósi eftir nýjum kirkju­garði á Sel­fossi

Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar
Bæjaryfirvöld í Árborg leita nú logandi ljósi að nýjum kirkjugarði í sveitarfélaginu en tveir staðir koma helst til greina.
Aðalsafnaðarfundur Selfosssóknar hefur samþykkt að veita safnaðarstjórn kirkjunnar leyfi til að halda áfram með hugmyndavinnu sína um stækkun Selfosskirkju. Markmiðið er að greina og áætla þörf til næstu framtíðar og koma með tillögur þar um. Þá er verið að leita logandi ljósi að staðsetningu á nýjum kirkjugarði á Selfossi.

Aðalsafnaðarfundur Selfosssóknar fór fram í vikunni en þar voru nokkur mál til umfjöllunar, meðal annars staðan á leitinni að nýjum kirkjugarði á Selfossi eða í næsta nágrenni. Þá stendur jafn vel til að byggja við safnaðarheimili kirkjunnar, sem er orðið allt of lítið. Komin er grunnteikning á viðbyggingu sem stendur til að byggja.

Til stendur að byggja við safnðarheimili kirkjunar eins og sjá má á myndinni.Magnús Hlynur Hreiðarsson

Aðsókn að messum kirkjunnar og öðrum viðburðum hefur líka aukist mjög mikið eins og Björn Gíslason, formaður sóknarnefndar þekkir manna best.

„Við finnum það að kirkjusókn er betri en hún hefur verið og bara núna tiltekið á milli ára þá hefur fjölgað hér um þúsund manns af þátttakendum í messum”, segir Björn.

Og Björn hefur þetta að segja um leitina að nýjum kirkjugarði.

„Kirkjugarðurinn, fyrsti hlutinn er 80 ára á þessu ári og síðasti hlutinn, sem við erum með í notkun núna, það er talað um að hann nýtist kannski til fjögurra til fimm ára í viðbót, þannig að það er orðið mjög brýnt að finna nýjan garð og bæjaryfirvöld eru akkúrat að gera það núna fyrir okkur”.

Björn Gíslason, formaður sóknarnefndar Selfosskirkju í ræðustól á aðalsafnaðarfundinum.Magnús Hlynur Hreiðarsson

Í dag starfa níu starfsmenn við kirkjuna, þó ekki allir í fullu starfi. Að lokum má geta þess að kirkjan fagnar 70 ára afmæli nú í marsmánuði og kirkjukór kirkjunnar á 80 ára afmæli. Heilmikil afmælisdagskrá er því fram undan.

Glæsileg afmælisdagskrá verður í gangi í kirkjunni í mars í tilefni af 70 ára afmæli kirkjunnar og 80 ára afmæli kirkjukórsins.Magnús Hlynur Hreiðarsson

Heimasíða Selfosskirkju

Árborg Þjóðkirkjan

