Deilt um opnunartímann: „Sonur minn var hundfúll út í mig“

Hópur nemenda í sjöunda bekk kom sér saman og fékk í gegn að allir á þrettánda aldursári fengu að vera lengur en til átta í sundlauginni, líkt og reglur um útivistartíma
Aldey Unnar Traustadóttir, er oddviti Vinstri grænna og óháðra í Norðurþingi og móðir Liljars sem er í sjöunda bekk. Málið sé allt heldur leiðinlegt.
„Þetta byrjaði á að hann hringdi í mig mjög svekktur úr sundlauginni því þá var verið að meina honum aðgang,“ segir Aldey í samtali við fréttastofu.
Ríkisútvarpið greindi fyrst frá en viðmið höfðu verið í gildi í sundlauginni á Húsavík sem sögðu að börn þyrftu að vera búin að eiga þrettán ára afmæli til að fá að vera í lauginni eftir klukkan átta.
Aldey hvatti son sinn til að gera eitthvað í málinu og aðstoðaði hann við að útbúa erindi til að senda til sveitarstjórnarinnar. Nemendahópurinn, sem er mjög samheldinn að sögn Aldeyjar, hafði sjálfur fundið lög um útivistartíma barnanna sem sagði að reglurnar færu eftir aldursári, ekki afmælisdegi.
„Hann fór með það í skólann og þeir sem vildu skrifuðu undir. Svo fóru þau með þetta inn í stjórnsýsluhús og var erindið tekið fyrir af fjölskylduráði. Þau vissu af þessu og það var búið að tala við fólkið í sundlauginni, þetta reyndist vera misskilingur. Þetta var einhver gömul regla sem hefur verið í gildi síðan ég var krakki,“ segir Aldey.
„Mér fannst þetta vel gert.“
Nokkrum dögum eftir að krakkarnir fengu það í gegn að öll börn á þrettánda aldursári birti Norðurþing tilkynningu þess efnis að stytta ætti opnunartíma sundlauganna. Sundlaugin mun nú opna 45 mínútum seinna og loka 45 mínútum fyrr, eða klukkan korter yfir átta.
„Út af tekjuskerðingum vegna lokunarinnar hjá PCC þurftum við að fara í niðurskurð. Frekar en að skera stórt niður á einum stað ákváðum við að skera niður lítið hér og þar. Það má deila um það hvað fólki finnst en þeta var ákvörðunin sem var tekin,“ segir Aldey.
Aldey segir að tekin hafi verið upplýst ákvörðun, rýnt í nýtingartíma sundlaugarinnar og kom þar í ljós að fæstir gestir mættu snemma á morgnana og á kvöldin.
„Þetta er mjög leiðinlegt og engan langaði til að taka þess ákvörðun.“
„Sonur minn var hundfúll út í mig,“ segir Aldey en tekur fram að eðlilega séu börnin svekkt.
„Stundum þarf maður að taka leiðinlegar ákvarðanir í sveitarstjórn og það fylgir þessu en við erum alltaf opin fyrir því að endurskoða þetta. Ég vona að við getum endurskoðað þetta aftur í haust.“
Hún ítrekar að mögulega sé skerðing opnunartímans einungis tímabundin en sveitarfélagið þurfti að ráðast í niðurskurð eftir að stöðva þurfti rekstur hjá PCC á Bakka. 110 misstu vinnuna vegna þess. Vonandi sé hægt að endurskoða opnunartímana í nýrri fjárhagsáætlun í haust.