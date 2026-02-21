Heitur matur í boði á ný

Reykjavíkurborg hefur gert samning við fyrirtækið Krydd og Kavíar um framleiðslu máltíða sem dreift verður í heimahús, félagsmiðstöðvar og þjónustuíbúðir velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. Enginn matur hefur verið í félagsmiðstöðvum borgarinnar eftir að listeríusmit kom upp í eldhúsinu.
Framleiðslueldhúsinu á Vitatorgi var lokað í byrjun mánaðar eftir að listeríubaktería fannst þar við reglubundna sýnatöku. Í kjölfarið þurfti að loka eldhúsinu og forgangsraða heimsendum mat og því hefur ekki verið matur á boðstólum í félagsmiðstöðvunum undanfarnar vikur.
Samningurinn, sem gildir fyrst um sinn í tvo mánuði, er upp á allt að þúsund máltíðir á dag en framleiðslueldhúsið á Vitatorgi framleiddi allt að 900 máltíðir á dag.
„Þann 29. janúar síðastliðinn samþykkti borgarráð að ráðist yrði í gagngerar endurbætur á eldhúsinu á Vitatorgi. Til stóð að loka eldhúsinu í maí en þegar listería kom upp í eldhúsinu var ákveðið að flýta framkvæmdum og loka strax,“ segir í fréttatilkynningu frá borginni.
Haft er eftir Rannveigu Einarsdóttur, sviðsstjóra velferðarsviðs, að það sé mikið gleðiefni að geta hafið matarþjónustu á ný í félagsmiðstöðvunum. Samningurinn tekur gildi 2. mars en þar til verður áfram hægt að fá einfaldan mat, á borð við skyr, samlokur eða annað sem er ákveðið á hverjum stað fyrir sig.