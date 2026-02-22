Sinueldar, sjúklingar og skafrenningur Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 22. febrúar 2026 11:53 Hádegisfréttir verða lesnar klukkan tólf. vísir Farþegar í á sjötta hundrað farartækja lentu í vandræðum undir Eyjafjöllum í gær vegna skafrennings og hvassviðris. Rúta fór út af veginum en engin slys urðu á fólki. Við ræðum við upplýsingafulltrúa Landhelgisgæslunnar í hádegisfréttum Bylgjunnar. Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu hefur slökkt í fjórum sinueldum á innan við sólarhring, til að mynda á Reykjavíkurflugvelli og í Norðlingaholti. Þá búast stjórnendur Klíníkurinnar við að samstarfssamningur um móttöku sjúklinga frá Landspítalanum náist við heilbrigðisyfirvöld á næstu dögum. Síðustu vikur hafa 120 sjúklingar legið inni á sjúkrahúsi og beðið eftir hjúkrunarrými. Árum saman hefur verið mikill skortur á rafvirkjum hér á landi og enn frekari skortur er yfirvofandi ef ekkert verður að gert. Þetta segir formaður Félags kennara í rafiðngreinum. Helst þurfi að útskrifa tvöfalt fleiri á ári en nú er gert. Topplið Arsenal heimsækir granna sína í Tottenham í stórleik dagsins í enska boltanum og má vart við því að misstíga sig. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Vissu ekki að bíllinn hefði oltið fyrr en þær sáu myndir Innlent Íslendingar gerðu það sem tröllunum mistókst Innlent Bíll við bíl undir Eyjafjöllum: „Þetta er allt í kaos“ Innlent „Held hann hafi ekki fattað hvað hann fór rétt að“ Innlent Á sjötta hundrað lentu í vandræðum Innlent Töluverður viðbúnaður vegna tilkynningar um kajak Innlent Reykur sást á flugvallarsvæðinu Innlent Segist ætla senda spítalaskip til Grænlands Erlent Framtíð Framsóknar, afbrotatölfræði og vankantar á tryggingamarkaði Innlent Kerfið er vandamálið ef það styður ekki nýsköpun Innlent Fleiri fréttir Sinueldar, sjúklingar og skafrenningur Reykur sást á flugvallarsvæðinu Töluverður viðbúnaður vegna tilkynningar um kajak Á sjötta hundrað lentu í vandræðum Framtíð Framsóknar, afbrotatölfræði og vankantar á tryggingamarkaði Íslendingar gerðu það sem tröllunum mistókst Þrír sinueldar á innan við sólarhring Kerfið er vandamálið ef það styður ekki nýsköpun Metfjöldi gesta tvo daga í röð Vissu ekki að bíllinn hefði oltið fyrr en þær sáu myndir „Held hann hafi ekki fattað hvað hann fór rétt að“ Bíll við bíl undir Eyjafjöllum: „Þetta er allt í kaos“ Heitur matur í boði á ný Deilt um opnunartímann: „Sonur minn var hundfúll út í mig“ Sinueldur barst í heyrúllur í Hvalfirði Framboðslistinn tilbúinn í Fjarðabyggð Tryggingar lækki verulega verði ráðist í nauðsynlegar úrbætur Átta konur eru í slökkviliðum í Árnessýslu Svo margir á skíðum að lögreglan skarst í leikinn Lögreglan lokaði fyrir umferð í Hlíðarfjall Fjölgaði í flokknum vikurnar fyrir forvalið Skipti um akrein í tæka tíð þegar bíll ók á móti umferð Kjósa um sameiningu Árneshrepps og Kaldrananeshrepps Gagnrýnir að ekki séu settar strangari kröfur á verktaka Handtekinn fyrir að bakka ítrekað á hús Haraldur Sigurðsson – Halli – er látinn Spyr hvernig fólk muni ná endum saman Verkalýðsleiðtogar hjóla í Viðskiptaráð Einn leikskóli inn, annar út og starfsemin á flakki milli húsa „Ég held ég hafi migið í saltan sjó“ Sjá meira