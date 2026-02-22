Innlent

Sinueldar, sjúk­lingar og skaf­renningur

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Hádegisfréttir verða lesnar klukkan tólf.
Farþegar í á sjötta hundrað farartækja lentu í vandræðum undir Eyjafjöllum í gær vegna skafrennings og hvassviðris. Rúta fór út af veginum en engin slys urðu á fólki. Við ræðum við upplýsingafulltrúa Landhelgisgæslunnar í hádegisfréttum Bylgjunnar.

Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu hefur slökkt í fjórum sinueldum á innan við sólarhring, til að mynda á Reykjavíkurflugvelli og í Norðlingaholti.

Þá búast stjórnendur Klíníkurinnar við að samstarfssamningur um móttöku sjúklinga frá Landspítalanum náist við heilbrigðisyfirvöld á næstu dögum. Síðustu vikur hafa 120 sjúklingar legið inni á sjúkrahúsi og beðið eftir hjúkrunarrými.

Árum saman hefur verið mikill skortur á rafvirkjum hér á landi og enn frekari skortur er yfirvofandi ef ekkert verður að gert. Þetta segir formaður Félags kennara í rafiðngreinum. Helst þurfi að útskrifa tvöfalt fleiri á ári en nú er gert.

Topplið Arsenal heimsækir granna sína í Tottenham í stórleik dagsins í enska boltanum og má vart við því að misstíga sig.

