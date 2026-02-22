Farþegar í á sjötta hundrað farartækja lentu í vandræðum undir Eyjafjöllum í gærkvöldi vegna skafrennings. Það var samvinnuverk að koma bílunum aftur af stað sem björgunarsveitir, Vegagerðin og bændur á svæðinu tóku þátt í.
„Snjó fór að hreyfa við að það hvessti og þá varð afar lítið skyggni. Þá fóru ferðamennirnir að stoppa á veginum, vissu að það fór snjór að hlaðast kringum bílana og það skapaði þessar festur sem fólk var að lenda í og skapaði vandræði fyrir vegagerðartækin sem komust þá ekki fram hjá,“ segir Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar.
Björgunarsveitirnar Dagrenning á Hvolsvelli, Flugbjörgunarsveitin á Hellu, Bróðurhöndin undir Eyjafjöllum og Vík í Vík í Mýrdal voru kallaðar út til að aðstoða ferðalangana.
„Það hafðist en tók svolítinn tíma, enda voru ansi margir sem lentu í þessu og okkur telst til að þarna hafi verið á sjötta hundrað bíla, þannig að þetta var eitthvað vel yfir þúsund manns sem þetta hafði áhrif á.“
Engin slys urðu á fólki en ein rúta fór af veginum austan við Vík og þrír bílar skullu saman uppi á Reynisfjalli. Flytja þurfti fólk úr bílunum áleiðis þar sem þeir voru skemmdir.
„En að öðru leyti gekk þetta áfallalaust, þetta var bara pínu kaós eins og einhver lýsti því og úr því þurfti að leysa. Að því komu lögreglan, björgunarsveitir og bændur í sveitinni sem komu á dráttarvélum,“ segir Jón Þór.
„Það hjálpuðust allir að á þessum tíma.“
Til stóð að opna fjöldahjálparstöð en Jón Þór segir að varla hafi verið búið að opna dyrnar þegar leystist úr málinu svo ekki reyndi á hana.
Samkvæmt upplýsingum af vef Vegagerðarinnar er núna krap á veginum en unnið er við mokstur. Gul veðurviðvörun er í gildi á öllu Suðurlandi til hádegis.
„Við vonumst til að það gangi tiltölulega greiðlega í dag, en við verðum bara að bíða og sjá.“